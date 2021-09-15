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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 15 και την Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙA

ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ (χήρα) ΒΑΣ. ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

(ΕΤΩΝ 87)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗN ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11:00 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΥΔΩΝΙΕΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΚΑΛΛΙΟΠΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΚΟΝΔΡΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΖΑΓΚΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΒΕΚΤΕΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ     

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών "Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ" ΦΡΑΝΤΖΗΣ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διεύθυνση: Πατρών Κλάους 15, Πάτρα 263 35.

Ώρες: Ανοιχτά όλο το 24ωρο

Τηλέφωνο: 261 033 6825.

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ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, θυγατέρα, αδελφή & θεία

ΕΛΠΙΝΙΚΗ  ΣΥΖ.  ΠΑΝ. ΚΕΠΕΝΟΥ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ: {ΝΕΜΟΥΤΙΑΝΟΥ}

ΕΤΩΝ: 46

Θανούσα κηδεύουμε  Τετάρτη 15-9-2021  και ώρα  3.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στο Νέο Σούλι Πατρών.

(Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Νέου Σουλίου Πατρών).

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Παναγιώτης

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Χρήστος, Μαρία, Αθηνά-Γερασιμίνα

 ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Αθηνά{χήρα} Ιωάν. Νεμουτιάνου,

Χρήστος & Γερασιμίνα Κεπενού

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Ευγενία & Γεώργιος Καλογερόπουλος,

Θεόδωρος Νεμουτιάνος,Νικόλαος & Σπυριδούλα Νεμουτιάνου,

Αικατερίνη & Βασίλειος  Καψούρας,

Αποστόλης & Δήμητρα Νεμουτιάνου,

Δημήτρης & Λεμονιά Νεμουτιάνου,

Ουρανία & Ιωάννης Γκρέκος.

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*ΤΕΛΕΤΑΙ

ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ  ΑΧΑΪΑΣ: ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59: ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ: 2624061930.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΤΟ ΜΑΣ

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΠΥΡ. ΜΕΝΤΖΑ

ΕΤΩΝ 87

ΕΚΔΗΜΗΣΑΝΤΑ ΕΙΣ ΚΥΡΙΟΝ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 16-9-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΙΟΥ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ.

Η ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ : ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΙΕΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ & ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΕΡΑΣΜΙΑ ΛΟΥΜΠΑΡΔΕΑ ,

ΖΩΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ,

ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΕΝΤΖΑ,

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΕΝΤΖΑ.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ  ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΕΛΕΝΗ, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΔΑΒΙΔ, ΜΑΤΙΝΑ.

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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