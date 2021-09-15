Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 15 και την Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙA
ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ (χήρα) ΒΑΣ. ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 87)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗN ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11:00 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΥΔΩΝΙΕΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΚΑΛΛΙΟΠΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΚΟΝΔΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΖΑΓΚΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΒΕΚΤΕΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών "Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ" ΦΡΑΝΤΖΗΣ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Διεύθυνση: Πατρών Κλάους 15, Πάτρα 263 35.
Ώρες: Ανοιχτά όλο το 24ωρο
Τηλέφωνο: 261 033 6825.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, θυγατέρα, αδελφή & θεία
ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΣΥΖ. ΠΑΝ. ΚΕΠΕΝΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ: {ΝΕΜΟΥΤΙΑΝΟΥ}
ΕΤΩΝ: 46
Θανούσα κηδεύουμε Τετάρτη 15-9-2021 και ώρα 3.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στο Νέο Σούλι Πατρών.
(Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Νέου Σουλίου Πατρών).
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Παναγιώτης
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Χρήστος, Μαρία, Αθηνά-Γερασιμίνα
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Αθηνά{χήρα} Ιωάν. Νεμουτιάνου,
Χρήστος & Γερασιμίνα Κεπενού
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Ευγενία & Γεώργιος Καλογερόπουλος,
Θεόδωρος Νεμουτιάνος,Νικόλαος & Σπυριδούλα Νεμουτιάνου,
Αικατερίνη & Βασίλειος Καψούρας,
Αποστόλης & Δήμητρα Νεμουτιάνου,
Δημήτρης & Λεμονιά Νεμουτιάνου,
Ουρανία & Ιωάννης Γκρέκος.
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΤΕΛΕΤΑΙ
ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ: ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59: ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ: 2624061930.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΤΟ ΜΑΣ
ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΠΥΡ. ΜΕΝΤΖΑ
ΕΤΩΝ 87
ΕΚΔΗΜΗΣΑΝΤΑ ΕΙΣ ΚΥΡΙΟΝ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 16-9-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΙΟΥ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ.
Η ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ : ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΙΕΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ & ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΕΡΑΣΜΙΑ ΛΟΥΜΠΑΡΔΕΑ ,
ΖΩΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ,
ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΕΝΤΖΑ,
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΕΝΤΖΑ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΕΛΕΝΗ, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΔΑΒΙΔ, ΜΑΤΙΝΑ.
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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