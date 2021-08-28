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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 29 Αυγούστου 2021

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κ...

Κηδείες

ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟ ΣΠ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ
ΕΤΩΝ 104

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗN ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ΩΡΑ 5:00 μ.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΠΟΝΤΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ

Η ΑΔΕΛΦΗ: ΚΟΝΔΥΛΙΑ (χήρα) ΔΗΜ. ΦΕΡΜΕΛΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΠΕΡ. ΜΠΙΘΕΛΗ
ΕΤΩΝ 97

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29-8-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 6 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ (ΜΕΤΖΕΝΑ)

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΘΕΛΗ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΙΘΕΛΗΣ, ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΤΖΑΡΑΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΩΤΗΡΙΑ ΥΦΑΝΤΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΒΙΡΓΙΝΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΕΡΙΚΛΗΣ

Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ: ΦΑΝΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα

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