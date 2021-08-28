Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 29 Αυγούστου 2021

Κηδείες
ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟ ΣΠ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ
ΕΤΩΝ 104
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗN ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ΩΡΑ 5:00 μ.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΠΟΝΤΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ
Η ΑΔΕΛΦΗ: ΚΟΝΔΥΛΙΑ (χήρα) ΔΗΜ. ΦΕΡΜΕΛΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΠΕΡ. ΜΠΙΘΕΛΗ
ΕΤΩΝ 97
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29-8-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 6 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ (ΜΕΤΖΕΝΑ)
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΘΕΛΗ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΙΘΕΛΗΣ, ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΤΖΑΡΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΩΤΗΡΙΑ ΥΦΑΝΤΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΒΙΡΓΙΝΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΕΡΙΚΛΗΣ
Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ: ΦΑΝΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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