Εν μέσω του αφγανικού φιάσκο των ΗΠΑ, η Ρωσία και η Κίνα ξέρουν τι κάνουν

Προπαγάνδα προς ενίσχυση του αφηγήματος της αμερικανικής αποτυχίας

Την Δευτέρα, ο εκπρόσωπος της ρωσικής πρεσβείας στο Αφγανιστάν Νικίτα Ιστσένκο έβαλε το λιθαράκι του στην επίθεση κατά της απελθούσας αφγανικής ηγεσίας ισχυριζόμενος ότι ο αφγανός πρόεδρος Ασράφ Γάνι διέφυγε παίρνοντας μαζί του τέσσερα αυτοκίνητα και ένα ελικόπτερο γεμάτο χρήματα. Η ρωσική πρεσβεία δεν παρουσίασε κανένα στοιχείο για να υποστηρίξει τον ισχυρισμό αυτόν.

Τα πιστά στο Κρεμλίνο ρωσικά κρατικά τηλεοπτικά δίκτυα και άλλα μέσα ενημέρωσης προωθούσαν αντίστοιχα μηνύματα όλη την εβδομάδα επικεντρώνοντας στην τύχη λίγων Ουκρανών, συνεργαζόμενων με τις δυτικές δυνάμεις, οι οποίοι είχαν παγιδευτεί στο χάος του αεροδρομίου της Καμπούλ. «Είδαν και οι ίδιοι τι περιμένει την χώρα τους στο κοντινό μέλλον», αναφώνησε η παρουσιάστρια του δικτύου Rossiya 1 Ολγκα Σκαμπέιεβα.

Οι επικρίσεις αυτές μπορεί να θεωρούνται υπερβολικές, αλλά μπορεί και να απηχούν την πραγματικότητα. Το διάγγελμα του Μπάιντεν την Δευτέρα απευθυνόταν ανενδοίαστα και αναμφισβήτητα στο εσωτερικό αμερικανικό ακροατήριο, με την επίμονη δήλωση ότι βασική προτεραιότητα των ΗΠΑ είναι η υπεράσπιση της αμερικανικής επικράτειας από επιθέσεις εξτρεμιστών. Από ορισμένες απόψεις, ήταν μία από τις πλέον απομονωτιστικές ομιλίες των τελευταίων προέδρων των ΗΠΑ.

Είναι σαφές ότι ορισμένες φιλίες παραμένουν. Οι βαλκανικές χώρες του Κοσόβου, της Βόρειας Μακεδονίας και του Μαυροβουνίου, οι οποίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την υποστήριξη των ΗΠΑ, ήταν μεταξύ των πρώτων που προσφέρθηκαν να στεγάσουν προσωρινά χιλιάδες πρόσφυγες που φεύγουν από το Αφγανιστάν. Αλλού στην Ευρώπη, ωστόσο, οι ηγεσίες ανησυχούν για πιθανό νέο κύμα αφγανών μεταναστών, και, αν συμβεί αυτό, το πιθανότερο είναι ότι θα κατηγορηθούν αναπόφευκτα οι ΗΠΑ.

Είναι ξεκάθαρο ότι ο Μπάιντεν φαίνεται πως πιστεύει ότι τα γεγονότα της περασμένης εβδομάδας αποδεικνύουν ότι είχε δίκιο και ότι το σχέδιο της Ουάσινγκτον για την δημιουργία κράτους στο Αφγανιστάν ήταν πάντα καταδικασμένο. Δεν θα μάθουμε ποτέ αν αυτό ισχύει, αλλά οι εχθροί της Ουάσινγκτον είναι πιθανόν ότι θα κάνουν ό,τι μπορούν για να μετατρέψουν τον τρόπο με τον οποίο έγινε η αποχώρηση σε ευρύτερο αφήγημα αποτυχίας.

* Ο Peter Apps ασχολείται με θέματα Διεθνών Σχέσεων, παγκοσμιοποίησης και άλλα. Είναι ο ιδρυτής και εκτελεστικός διευθυντής του Project for Study of the 21st Century; PS21. Παράλυτος από το 2006 έπειτα από τροχαίο σε εμπόλεμη ζώνη, δημοσιεύει επίσης κείμενα για την αναπηρία του και άλλα θέματα. Υπήρξε ρεπόρτερ του Reuters και εξακολουθεί να ανήκει στην Thomson Reuters. Από το 2016 είναι μέλος του British Army Reserve (Δύναμη Εφέδρων του βρετανικού στρατού) και του Εργατικού Κόμματος της Βρετανίας.