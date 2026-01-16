Το «πάρτι» της δεκαετίας και η άλωση της Παράταξης - Δεν γιόρταζαν ιδέες, γιόρταζαν το φέουδό τους

Δεν επρόκειτο για επετειακή εκδήλωση. Δεν επρόκειτο για κομματική γιορτή. Επρόκειτο για πολιτικό σύμπτωμα.

Η φιέστα των δέκα χρόνων ηγεσίας στο μεταλλαγμένο κόμμα Μητσοτάκη του β’ δεν ήταν μια στιγμή μνήμης ή αυτοκριτικής. Ήταν μια επίδειξη εξουσίας. Ένα πανηγύρι αυτάρεσκου αυτοδοξασμού. Ένα «πάρτι» κλειστού κλαμπ, στημένο για να βαφτιστεί «θρίαμβος» αυτό που στην κοινωνία βιώνεται ως φθορά, αποσύνδεση και αλαζονεία.

Για πρώτη φορά σχεδόν στη μεταπολιτευτική ιστορία της κεντροδεξιάς, δεν γιορτάστηκε κάποια εθνική στιγμή ή κοινωνική προσφορά. Γιορτάστηκε η εκλογή αρχηγού. Γιορτάστηκε η κατάληψη του κόμματος από έναν μηχανισμό. Γιορτάστηκε το «εγώ».

Το πρόβλημα δεν είναι η φιλοδοξία. Το πρόβλημα είναι η μετατροπή της φιλοδοξίας σε καθεστώς. Ένα καθεστώς που θεωρεί πως απευθύνεται σε πολίτες χωρίς μνήμη και κρίση, την ώρα που η κοινωνία παλεύει με ακρίβεια, ανασφάλεια, θεσμική καχυποψία και εθνικά ερωτήματα.

Η ιστορική κεντροδεξιά υπήρξε λαϊκή, πατριωτική και κοινωνική. Με ρίζες στη Θρησκεία, την Πατρίδα, το Έθνος και την Οικογένεια. Σήμερα, αυτή η ταυτότητα παραμερίστηκε. Στη θέση της μπήκε ένας τεχνοκρατισμός χωρίς ψυχή και μια επικοινωνία χωρίς αλήθεια.

Η βάση το λέει καθαρά: η κοινωνική–πατριωτική κεντροδεξιά μετατράπηκε σε φέουδο. Στην υπηρεσία των ολίγων και των μηχανισμών. Γι’ αυτό και η φιέστα δεν ένωσε. Αντίθετα, βάθυνε ρήγματα. Άλλοι μέσα στο «πάρτι», άλλοι έξω από την πόρτα.

Κι όμως, τίποτα από τα πραγματικά προβλήματα δεν χώρεσε στο αφήγημα: ούτε οι δημόσιες συμβάσεις, ούτε η κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς, ούτε τα Τέμπη, ούτε ο πρωτογενής τομέας, ούτε η ακρίβεια που συνθλίβει τα νοικοκυριά.

Η Ελλάδα βρίσκεται σε πολιτική καμπή. Η κοινωνία βράζει και αναζητά αλήθεια, δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια. Το «πάρτι» της δεκαετίας δεν ήταν απλώς κακό γούστο. Ήταν καθρέφτης μιας εξουσίας αποκομμένης από την κοινωνία.

Και τότε ο λαός δεν χειροκροτά. Απαντά. Με κάλπη, με φωνή, με ανατροπή. Και τότε, κανένα επικοινωνιακό τέχνασμα δεν σώζει κανέναν.



Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος

πρώην Υφυπουργός και πρώην Βουλευτής