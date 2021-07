«Η πόρτα είναι ανοιχτή» για την επιστροφή της Κιμ Κατράλ στο «Sex and the City»

Πριν καν αρχίσει η πρώτη σεζόν του «Just Like That», η συνέχεια του θρυλικού «Sex and the City», η πλατφόρμα του HBO Max λέγεται ότι ετοιμάζεται να ανακοινώσει τη δεύτερη σεζόν. Κι αυτό δεν είναι η μοναδική έκπληξη καθώς σύμφωνα με την Daily Mail οι παραγωγοί της σειράς συζητούν την επιστροφή και της ηθοποιού Κιμ Κατράλ.

Όταν στις αρχές του χρόνου ανακοινώθηκε ότι η παρέα του «Sex and the City» επιστρέφει στην μικρή οθόνη, αλλά χωρίς την περιβόητη Σαμάνθα Τζόουνς (στο ρόλο η 64χρονη σήμερα Κιμ Κατράλ), οι θαυμαστές της σειράς δεν έκρυψαν την απογοήτευσή τους.

Τώρα όπως αναφέρει η εφημερίδα Daily Mail το HBO Max «αναμένεται να ανακοινώσει σύντομα» τη δεύτερη σεζόν της σειράς επισημαίνοντας ότι η «πόρτα είναι ανοιχτή» για να επιστρέψει η Κατράλ εφόσον η ίδια το επιθυμεί.

Με στοιχεία από το ΑΠΕ