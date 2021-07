Το Πανεπιστήμιο Πατρών στην πρώτη σελίδα της Αμερικανικής εφημερίδας Washington Τimes

Με άρθρο του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων Καθηγητή Διονύση Μαντζαβίνου με τίτλο: «Το Πανεπιστήμιο Πατρών ανασχεδιάζοντας τη διεθνή του θέση την επομένη της πανδημίας» ανοίγει η ειδική επετειακή έκδοση της Αμερικανικής εφημερίδας Washington Times για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.

Το άρθρο περιγράφει τις προσπάθειες διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου ανοίγοντας δρόμους συνεργασίας τόσο με Πανεπιστήμια των ΗΠΑ όσο και σε ευρύτερη κλίμακα στοχεύοντας στη νέα ταυτότητά του, σε μια παγκοσμιοποιημένη τάξη πραγμάτων.

Tο άρθρο των Washington Times για το Πανεπιστήμιο της Πάτρας ξεκινά με την επισήμανση ότι το Πανεπιστήμιο δημιουργήθηκε το 1964 στην Πάτρα, την μεγαλύτερη πόλη της Δυτικής Ελλάδας και την 3η σε πληθυσμό πόλη της Ελλάδας. in Patras, the capital city of Western Greece, and is the third public university in the country.

Μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο του άρθρου ως pdf στο: https://media.washtimes.com/media/misc/2021/07/06/GreeceFINAL.pdf

και όλη την έκδοση στο https://www.washingtontimes.com/specials/greece-2021/