Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν Δευτέρα 3, Τρίτη 4 και Τετάρτη 5 Μαΐου

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΤΩΝ 90
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 3-5-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΙΣΩΜΑΤΟΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΔΡΙΑΝΑ(ΝΤΑΝΑ) & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΗΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 68
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4-5-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 M.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΕΛΕΚΑΝΑΔΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΟΥΡΑΝΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΜΑΡΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤHN ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΧΗΡ. ΚΩΝ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
( ΤΟ ΓΕΝΟΣ: ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ )
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΜΑΪΟΥ 2021 & ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΝΝΑ
Ο ΑΝΗΨΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Vadarakis Funeral Services
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΑΝ. ΝΙΑΡΟ
ΕΤΩΝ 72
Θανόντα κηδεύουμε την Τετάρτη 5-5-2021 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΦΩΤΕΙΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΜΑΡΙΑ & ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΣΠΥΡΟΣ & ΣΩΤΗΡΙΑ ΝΙΑΡΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΑΡΟΣ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΝΙΑΡΟΥ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΟΙΡΑΛΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151
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