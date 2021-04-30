Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Μ. Σάββατο 1η και την Τετάρτη 4 Μαΐου

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΚΩΝ. ΠΑΡΔΑΛΑΚΗ
ΕΤΩΝ 84
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΣΕ ΣΤΕΝΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΥΚΛΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 1-6-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΝΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΡΔΑΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ, ΓΙΩΤΑ ΚΑΙ ΤΑΚΗΣ ΚΟΥΡΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΔΑΛΑΚΗΣ, ΧΤΗΣΤΟΣ ΠΑΡΔΑΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΤΗ ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΧΑΡΗΣ, ΕΛΠΙΔΑ, ΝΙΚΗ, ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓ. ΚΟΡΔΑ
ΕΤΩΝ 82
Θανόντα κηδεύουμε το Μ. Σάββατο 1-5-2021 & ώρα 10.30 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Νεκροταφείο Αγριλιάς Ερυμάνθου.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΡΔΑΣ, ΜΑΡΙΑ ( χήρα ) ΓΕΩΡΓ. ΚΟΛΥΠΕΡΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΓΕΩΡΓ. ΠΑΞΙΝΟ
ΕΤΩΝ 93
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 1/5/2021 & ΩΡΑ 11:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΜΑΡΙΑ ΤΟΥΛΟΥΜΠΑ,
ΣΠΥΡΟΣ & ΒΟΥΛΑ ΠΑΞΙΝΟΥ,
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΞΙΝΟΣ,
ΧΡΥΣΑΝΘΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΙ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,
ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΖΩΗ, ΒΑΡΒΑΡΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873
κιν 6932318103
Fax 2610 340871
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΒΑΪΑ ΧΑΡ. ΠΟΥΛΙΑΣΗ
ΕΤΩΝ 45
Θανούσα κηδεύουμε το Μ. Σάββατο 1-5-2021 & ώρα 10 π. μ. από τον Ι. Ν. Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ( χήρα ) ΧΑΡ. ΠΟΥΛΙΑΣΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΑΣΠΡΟΥΔΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΟΥΛΙΑΣΗ, ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΟΥΛΙΑΣΗ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤHN ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΧΗΡ. ΚΩΝ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
( ΤΟ ΓΕΝΟΣ: ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ )
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΜΑΪΟΥ 2021 & ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΝΝΑ
Ο ΑΝΗΨΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Vadarakis Funeral Services
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
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