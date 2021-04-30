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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Μ. Σάββατο 1η και την Τετάρτη 4 Μαΐου

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Μ....

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΚΩΝ. ΠΑΡΔΑΛΑΚΗ

ΕΤΩΝ 84

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΣΕ ΣΤΕΝΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΥΚΛΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 1-6-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΝΙΚΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΡΔΑΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ, ΓΙΩΤΑ ΚΑΙ ΤΑΚΗΣ ΚΟΥΡΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΔΑΛΑΚΗΣ, ΧΤΗΣΤΟΣ ΠΑΡΔΑΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΤΗ ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΧΑΡΗΣ, ΕΛΠΙΔΑ, ΝΙΚΗ, ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον  πολυαγαπημένο  μας 

ΙΩΑΝΝΗ   ΓΕΩΡΓ.  ΚΟΡΔΑ
ΕΤΩΝ    82

Θανόντα  κηδεύουμε  το  Μ. Σάββατο  1-5-2021  & ώρα 10.30 π. μ.  από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Νεκροταφείο Αγριλιάς Ερυμάνθου.  

 ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 ΟΙ   ΑΔΕΛΦΟΙ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΟΡΔΑΣ, ΜΑΡΙΑ ( χήρα ) ΓΕΩΡΓ. ΚΟΛΥΠΕΡΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΑ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ    ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΓΕΩΡΓ. ΠΑΞΙΝΟ

ΕΤΩΝ 93

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 1/5/2021 & ΩΡΑ 11:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΤΟΥΛΟΥΜΠΑ,

ΣΠΥΡΟΣ & ΒΟΥΛΑ ΠΑΞΙΝΟΥ,

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΞΙΝΟΣ,

ΧΡΥΣΑΝΘΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΙ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,

ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΖΩΗ, ΒΑΡΒΑΡΑ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ    ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας 

Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873

κιν 6932318103

Fax 2610 340871

email [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΒΑΪΑ  ΧΑΡ. ΠΟΥΛΙΑΣΗ
ΕΤΩΝ    45

Θανούσα κηδεύουμε  το Μ. Σάββατο 1-5-2021 & ώρα 10 π. μ.   από τον  Ι. Ν. Αγίου  Μηνά  Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.    

Ο  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ

ΟΙ  ΓΟΝΕΙΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ( χήρα ) ΧΑΡ. ΠΟΥΛΙΑΣΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΑΣΠΡΟΥΔΗ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΙΩΑΝΝΗΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΟΥΛΙΑΣΗ, ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΟΥΛΙΑΣΗ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ

ΟΙ  ΘΕΙΟΙ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ     

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151

 

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤHN ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ
 

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΧΗΡ. ΚΩΝ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

( ΤΟ ΓΕΝΟΣ: ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ )

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΜΑΪΟΥ 2021 & ΩΡΑ 11 Π.Μ  ΣΤΟΝ  ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΝΝΑ

Ο ΑΝΗΨΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Vadarakis Funeral Services
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com

 

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