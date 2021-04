Νέο Ευρωπαϊκό Έργο υλοποιεί η p-consulting.gr για την πιστοποίηση προσόντων μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης

Η p-consulting.gr συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Έργο Erasmus+ “PROFI VNFIL - Ensure the professionalization and good functioning of VNFIL”. (Validation of Non Formal and Informal Learning)

Στόχος του PROFI VNFIL είναι η ανάπτυξη και προώθηση καινοτόμων και στοχευμένων συστημάτων πιστοποίησης της μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης (VNFIL).

Αναμενόμενα αποτελέσματα του Έργου είναι:

Ένα ψηφιακό ευρετήριο (compendium) υφιστάμενων καινοτόμων και αποτελεσματικών πρακτικών και εργαλείων πιστοποίησης. Το compendium απευθύνεται σε εθνικούς παρόχους πιστοποίησης προσόντων μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης (VNFIL), με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους. Περιέχει υφιστάμενα εργαλεία και πρακτικές από 13 χώρες και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Έργου στα Αγγλικά. Μια πλατφόρμα και ένα εργαλείο αυτό-αξιολόγησης για τους υποψήφιους VNFIL. Η πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί από την p-consulting,gr, δίνει τη δυνατότητα στους υποψήφιους VNFIL να δημιουργήσουν το δικό τους ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο (e-portfolio) με τα αποδεικτικά στοιχεία της εκμάθησης και της εργασιακής εμπειρίας που διαθέτουν. Επιπλέον, το εργαλείο αυτό-αξιολόγησης που περιέχεται στην πλατφόρμα, τους δίνει την δυνατότητα να αξιολογήσουν τις προσωπικές δεξιότητες και ικανότητες που έχουν αποκτήσει μέσω της μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης. Στην πλατφόρμα θα έχουν πρόσβαση και αξιολογητές / εκπαιδευτές για να επικοινωνούν και να αξιολογούν τους υποψήφιους. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους εκπαιδευτές και αξιολογητές VNFIL. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτές και αξιολογητές πιστοποίησης προσόντων μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης και συμβούλους επαγγελματικής καθοδήγησης. Στόχος της εκπαίδευσης είναι η αύξηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους, ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόσουν μια σειρά δραστηριοτήτων και υπηρεσιών για τη βελτίωση του συστήματος πιστοποίησης. Εθνικό Έγγραφο Στρατηγικής. Το Εθνικό Έγγραφο Στρατηγικής στοχεύει να υποστηρίξει την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του συστήματος πιστοποίησης προσόντων μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, υποστηρίζοντας την κοινωνία και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Το Εθνικό Έγγραφο Στρατηγικής θα είναι διαθέσιμο μέχρι τον Ιούλιο του 2021.

Τον Ιούνιο του 2021, η p-consulting.gr θα υλοποιήσει την πιλοτική εφαρμογή της πλατφόρμας και του εργαλείου αυτό-αξιολόγησης για τους υποψήφιους VNFIL, καθώς και του εκπαιδευτικού προγράμματος για τους εκπαιδευτές και τους αξιολογητές VNFIL.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία για περισσότερες πληροφορίες για το Έργο και την πιλοτική εφαρμογή στο τηλέφωνο 2611.811.200 ή μέσω email στο [email protected]