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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 17, την Κυριακή 18 και τη Δευτέρα 19 Απριλίου 2021

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σά...

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΕΤΩΝ 69

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 17-4-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 4:00 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΛΑΙΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΙΚΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Η ΕΓΓΟΝΟΥΛΑ ΤΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΠΑΝ. ΣΟΛΩΜΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΣΚΟΥΔΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ, ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΣΚΟΝΔΡΑ

ΕΤΩΝ 83

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΣΕ ΣΤΕΝΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΥΚΛΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 18-4-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΥΓΙΕΣ ΑΧΑΙΑΣ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑ ΣΚΟΝΔΡΑ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΚΟΝΔΡΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΣ ΤΗΣ: ΡΑΦΑΗΛ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΕΥΑΝΘΙΑ ΓΟΥΡΔΟΥΠΗ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΓΟΥΡΔΟΥΠΗ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΙΕΡΕΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΛΑ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΠΕΤΡΟΥΤΟΣ, ΑΝΝΑ ΧΗΡΑ ΘΕΟΔ. ΣΤΕΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΓΟΥΡΦΟΥΠΗ, ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΙΑ ΓΟΥΡΔΟΥΠΗ.

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΦΩΤΙΟ ΝΙΚ. ΤΟΜΠΡΟ

ΕΤΩΝ 84

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΣΕ ΣΤΕΝΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΥΚΛΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 19-4-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΜΠΡΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΜΠΡΟΥ

Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ: ΦΩΤΕΙΝΗ- ΙΩΑΝΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

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ΚΗΔΕΙΑ 

Την πολυαγαπημένη μας

ΜΑΡΙΑ ΒΑΣ. ΤΖΟΥΒΑΛΗ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΑΣΤΡΑΠΑ

(ΕΤΩΝ 77)

Θανούσα, κηδεύουμε Το Σάββατο 17 Απριλίου 121 και ώρα 12:00 από τον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Ευηνοχωρίου Μεσολογγίου

 Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό περιβάλλον, όπως ορίζουν οι κανόνες του ΕΟΔΥ.

Ο σύζυγος: ΒΑΣΙΛΗΣ

Τα παιδιά της: ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΤΖΟΥΒΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΒΕΡΡΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΟΥΒΑΛΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΡΑΤΟΥ

Τα εγγόνια της: MAΡΙΑ , ΒΑΣΙΛΗΣ, ΜΑΡΙΑ, ΘΕΩΝΗ, ΕΙΡΗΝΗ

Τα αδέλφια της

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΚΩΝ. ΚΑΝΤΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 68 

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 17-4-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ  11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΕΜΕΝΙΚΑ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ,

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΝΤΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΑΝΤΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΗΓΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΚΑΝΤΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΣΠΙΡΗΣ, ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ ΚΑΝΤΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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Κηδεία

Την πολυαγαπημένη μας

ΜΑΡΙΑ ΒΑΣ. ΤΖΟΥΒΑΛΗ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΑΣΤΡΑΠΑ

(ΕΤΩΝ 77)

Θανούσα, κηδεύουμε Το Σάββατο 17 Απριλίου 121 και ώρα 12:00 από τον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Ευηνοχωρίου Μεσολογγίου

 Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό περιβάλλον, όπως ορίζουν οι κανόνες του ΕΟΔΥ.

Ο σύζυγος: ΒΑΣΙΛΗΣ

Τα παιδιά της: ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΤΖΟΥΒΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΒΕΡΡΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΟΥΒΑΛΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΡΑΤΟΥ

Τα εγγόνια της: MAΡΙΑ , ΒΑΣΙΛΗΣ, ΜΑΡΙΑ, ΘΕΩΝΗ, ΕΙΡΗΝΗ

Τα αδέλφια της

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

 ΑΝΘΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

 ΕΤΩΝ 83

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 17-4-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 10.30 Π.Μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ KOIMHTHΡΙΟ ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ

 ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,

ΑΡΓΥΡΩ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ   ΑΔΕΛΦΟΙ   ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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