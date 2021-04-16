Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 17, την Κυριακή 18 και τη Δευτέρα 19 Απριλίου 2021

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΕΤΩΝ 69
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 17-4-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 4:00 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΛΑΙΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΙΚΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Η ΕΓΓΟΝΟΥΛΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΠΑΝ. ΣΟΛΩΜΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΣΚΟΥΔΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ, ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΣΚΟΝΔΡΑ
ΕΤΩΝ 83
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΣΕ ΣΤΕΝΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΥΚΛΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 18-4-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΥΓΙΕΣ ΑΧΑΙΑΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑ ΣΚΟΝΔΡΑ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΚΟΝΔΡΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΣ ΤΗΣ: ΡΑΦΑΗΛ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΕΥΑΝΘΙΑ ΓΟΥΡΔΟΥΠΗ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΓΟΥΡΔΟΥΠΗ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΙΕΡΕΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΛΑ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΠΕΤΡΟΥΤΟΣ, ΑΝΝΑ ΧΗΡΑ ΘΕΟΔ. ΣΤΕΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΓΟΥΡΦΟΥΠΗ, ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΙΑ ΓΟΥΡΔΟΥΠΗ.
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΦΩΤΙΟ ΝΙΚ. ΤΟΜΠΡΟ
ΕΤΩΝ 84
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΣΕ ΣΤΕΝΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΥΚΛΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 19-4-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΜΠΡΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΜΠΡΟΥ
Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ: ΦΩΤΕΙΝΗ- ΙΩΑΝΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΜΑΡΙΑ ΒΑΣ. ΤΖΟΥΒΑΛΗ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΑΣΤΡΑΠΑ
(ΕΤΩΝ 77)
Θανούσα, κηδεύουμε Το Σάββατο 17 Απριλίου 121 και ώρα 12:00 από τον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Ευηνοχωρίου Μεσολογγίου
Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό περιβάλλον, όπως ορίζουν οι κανόνες του ΕΟΔΥ.
Ο σύζυγος: ΒΑΣΙΛΗΣ
Τα παιδιά της: ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΤΖΟΥΒΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΒΕΡΡΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΟΥΒΑΛΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΡΑΤΟΥ
Τα εγγόνια της: MAΡΙΑ , ΒΑΣΙΛΗΣ, ΜΑΡΙΑ, ΘΕΩΝΗ, ΕΙΡΗΝΗ
Τα αδέλφια της
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΚΩΝ. ΚΑΝΤΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 68
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 17-4-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΕΜΕΝΙΚΑ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ,
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΝΤΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΑΝΤΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΗΓΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΚΑΝΤΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΣΠΙΡΗΣ, ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ ΚΑΝΤΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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Κηδεία
Την πολυαγαπημένη μας
ΜΑΡΙΑ ΒΑΣ. ΤΖΟΥΒΑΛΗ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΑΣΤΡΑΠΑ
(ΕΤΩΝ 77)
Θανούσα, κηδεύουμε Το Σάββατο 17 Απριλίου 121 και ώρα 12:00 από τον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Ευηνοχωρίου Μεσολογγίου
Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό περιβάλλον, όπως ορίζουν οι κανόνες του ΕΟΔΥ.
Ο σύζυγος: ΒΑΣΙΛΗΣ
Τα παιδιά της: ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΤΖΟΥΒΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΒΕΡΡΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΟΥΒΑΛΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΡΑΤΟΥ
Τα εγγόνια της: MAΡΙΑ , ΒΑΣΙΛΗΣ, ΜΑΡΙΑ, ΘΕΩΝΗ, ΕΙΡΗΝΗ
Τα αδέλφια της
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΝΘΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 83
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 17-4-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 10.30 Π.Μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ KOIMHTHΡΙΟ ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΡΓΥΡΩ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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