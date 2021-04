Πάτρα: Ανοίγουν τα καταστήματα τη Δευτέρα- Πώς θα λειτουργούν

Aνοίγει και στην Αχαΐα το λιανεμπόριο τη Δευτέρα 12 Απριλίου όπως ανακοινώθηκε την Παρασκευή και οι έμποροι κάνουν τις τελευταίες προετοιμασίες ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα καταστήματά τους. Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη Παρασκευή η Αχαΐα ήταν στις τρεις περιοχές που εξαιρέθηκαν από την επαναλειτουργία του λιανεμπορίου προκαλώντας αναστάτωση και διαμαρτυρίες.

Το άνοιγμα του λιανεμπορίου από τη Δευτέρα 12 Απριλίου στη Θεσσαλονίκη και την Αχαΐα, αλλά όχι στην Κοζάνη, ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς, κατά την τακτική ενημέρωση για την πορεία της Covid -19 στην Ελλάδα την Παρασκευή. Συγκεκριμένα, στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας το λιανεμπόριο θα ανοίξει με click in shop και click away, όπως δηλαδή σε όλη τη χώρα, ενώ στην Π.Ε Θεσσαλονίκης μόνο με click away, καθώς, όπως είπε ο κ. Χαρδαλιάς, στις περιοχές αυτές παρατηρείται σταθεροποίηση του αριθμού των κρουσμάτων.

Αντίθετα στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης το λιανεμπόριο παραμένει σε αναστολή λόγω της ιδιαίτερης επιδημιολογικής επιβάρυνσης που παρατηρείται στην περιοχή. Παράλληλα ο κ. Χαρδαλιάς ανακοίνωσε ότι από τη Δευτέρα 12 Απριλίου επαναλειτουργούν τα καταστήματα ΟΠΑΠ, με εξαίρεση α) τον ΚΑΔ: 92.00.12.02 που αφορά τα ΟΠΑΠ play και β) τον ΚΑΔ: 92.00.12 που αφορά τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών με μηχανήματα/ κερματοδέκτη που παραμένουν κλειστά.

Ακόμη, έπειτα από τη συνεδρίαση της επιτροπής των λοιμωξιολόγων, αποφασίστηκε το λιανικό εμπόριο να συνεχίσει να λειτουργεί με click away και click inside, ωστόσο αίρεται το πλαφόν των 20 ατόμων, και πλέον η αναλογία πληθυσμού εμβαδού έχει ως εξής:

- για επιφάνειες καταστημάτων έως 500τμ: 1 άτομο ανά 25τμ

- για επιφάνειες άνω των 500τμ: για κάθε 100 τμ πλέον των 500 τ.μ., επιτρέπεται ένας πελάτης.