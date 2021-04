Φαρμακοποιοί: Περιμέναμε self test, μας έστειλαν rapid test

Το… φυσάνε και δεν κρυώνει οι φαρμακοποιοί, οι οποίοι παρέλαβαν τα πρώτα σχεδόν 2 εκατομμύρια self test που διαθέτει δωρεάν η κυβέρνηση στους πολίτες, όχι σε ατομικές αλλά σε συσκευασίες των… 25 τεμαχίων. Έτσι, καλούνται τώρα να μοιράσουν τα υλικά του τεστ σε ατομικά… σακουλάκια, για να αρχίσουν να τα παραδίδουν από την Παρασκευή και μετά, σε μαθητές και καθηγητές που θα πάνε στα φαρμακεία για να αναζητήσουν.

Την ώρα που οι επιστήμονες της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων συνεδριάζουν για το άνοιγμα των Λυκείων και η κυβέρνηση κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει να καθιερώσει τη διαδικασία των self test σε μαθητές και εκπαιδευτικούς ώστε να επαναλειτουργήσουν τα σχολεία με ασφάλεια, μια… αναποδιά της τελευταίας στιγμής φέρνει τα πάνω κάτω.

Πριν προλάβει να κοπάσει ο θόρυβος από τις διαμαρτυρίες των φαρμακοποιών που δήλωναν δυσαρεστημένοι από τις πολλαπλές “αμισθί” εξυπηρετήσεις, τώρα θα χρειαστεί να καταναλώσουν και αρκετές εργατοώρες για να μοιράσουν σε ατομικές συσκευασίες τα self test, που τους παραδόθηκαν σε συσκευασία των 25 τεμαχίων, δηλαδή σε συσκευασία εργαστηρίου.

Μια σοβαρή καταγγελία έκανε στο Open TV ο φαρμακοποιός Γιάννης Δαγρές, ο οποίος είπε στην εκπομπή «Ωρα Ελλάδος» ότι τα self test που παρέδωσαν οι φαρμακαποθήκες, δεν είναι self test, αλλά, rapid test και μάλιστα σε συσκευασίες των 25 τεμαχίων κι όχι ατομικές συσκευασίες.

«Για μένα έχει γίνει γκέλα και χοντρή γκέλα. Περιμέναμε kits αυτόνομα, αλλά βλέπουμε rapid test κι όχι self test. Μας έχουν δώσει συσκευασία με 25 kits. Κανονικά πρέπει να επιστραφούν αυτά. Θα τα δώσουμε ένα ένα, αν τα αφήσουν. Θα το κάνουμε αναγκαστικά, αλλά δεν είναι ασφαλές.

Περιμέναμε αυτόνομες συσκευασίες του ενός. Μας έφεραν rapid test αντιγόνου με την μπατονέτα. Συγκεκριμένα η φαρμακαποθήκη μας προμήθευσε με το Sars-cov-2 Rapid Antigen rapid test.