Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 7 και την Πέμπτη 8 Απριλίου 2021

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΚΑ ΡΕΜΠΟΥΤΣΙΚΑ
ΕΤΩΝ 89
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7-4-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 4μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ: ΕΥΜΟΡΦΙΑ
Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΗΣ: ΜΑΡΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΑΒΑΛΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ ΤΗΣ: ΑΝΑΤΟΛΗ ΔΑΛΙΑΝΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟ ΒΑΣ. ΝΤΕΡΒΙΣΗ
ΕΤΩΝ 92
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7-4-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11πμ.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΛΟΥΚΙΑ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΟΛΓΑ ΚΑΙ ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΑ χήρα ΘΟΔ. ΚΡΕΜΑΝΤΑΛΑ
ΕΤΩΝ 87
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7-4 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:30π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΟΛΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΙΑΣΩΝΑΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΙΩΑΝ. ΚΟΡΙΚΗ
ΣΥΝ/ΧΟ ΝΑΤ
ΕΤΩΝ 74
Θανόντα κηδεύουμε την Τετάρτη 7-4-2021 & ώρα 5 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Προαστίου.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΔΡΙΑΝΑ
Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ: ΙΩΑΝΝΑ
Η ΠΕΘΕΡΑ ΤΟΥ: ΔΙΟΝΥΣΙΑ ( χήρα ) ΙΩΑΝ. ΓΙΟΥΡΤΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΤΤΑΣ, ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΟΡΙΚΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΩΪΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΟΦΙΑ ( χήρα ) ΓΕΩΡΓ. ΚΟΡΙΚΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ (ΧΗΡΑ) ΑΡΓΥΡ. ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΝΙΣΤΡΑ
ΕΤΩΝ 101
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 8/4/2021 & ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΝΝΑ & ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΛΙΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΙΧΑΗΛ & ΡΑΦΑΕΛΛΑ ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΓΕΝΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΕΥΗ,ΧΡΗΣΤΟΣ,ΑΡΓΥΡΗΣ ΤΟΛΙΑ, ΒΑΣΙΛΗΣ,ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΙ, ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ,ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ ΣΟΦΙΑ (ΧΗΡΑ) ΔΗΜ. ΖΑΧΙΩΤΗ, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΧΗΡΑ) ΑΝΔΡ. ΒΙΤΣΟΥ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873
κιν 6932318103 fax 2610 340871
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΑΣ. ΤΣΕΚΟΥΡΑ
ΕΤΩΝ 84
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7-4-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΑΝΘΟΥΠΟΛΕΩΣ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΜΠΑΛΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ,
ΕΥΘΥΜΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ,
ΖΩΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΟΥ,
ΤΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΣΙΜΝΟΥ
Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
*ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙA
ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ
ΔΑΝΑΗ (χήρα) ΔΙΟΝ. ΦΡΑΝΤΖΗ
(ΕΤΩΝ 84)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ & ΩΡΑ 11:00 π.μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΤΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΟΦΙΑ ΦΡΑΝΤΖΗ
ΑΡΙΣΤΕΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΧΛΙΑΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΦΡΑΝΤΖΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος )
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΓΡ. ΔΗΜΑ
ΕΤΩΝ 74
Κηδεύουμε την Πέμπτη 8-4-2021 & ώρα 4 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΔΑΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΓΙΩΡΓΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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