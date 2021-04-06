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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 7 και την Πέμπτη 8 Απριλίου 2021

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τ...

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΜΑΡΙΚΑ ΡΕΜΠΟΥΤΣΙΚΑ

ΕΤΩΝ 89

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7-4-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 4μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ: ΕΥΜΟΡΦΙΑ

Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΗΣ: ΜΑΡΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΑΒΑΛΑ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ ΤΗΣ: ΑΝΑΤΟΛΗ ΔΑΛΙΑΝΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΧΡΗΣΤΟ ΒΑΣ. ΝΤΕΡΒΙΣΗ

ΕΤΩΝ 92

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7-4-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11πμ.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΛΟΥΚΙΑ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΟΛΓΑ ΚΑΙ ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΣΩΤΗΡΙΑ χήρα ΘΟΔ. ΚΡΕΜΑΝΤΑΛΑ

ΕΤΩΝ 87

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7-4 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:30π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΟΛΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΙΑΣΩΝΑΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο  μας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ  ΙΩΑΝ. ΚΟΡΙΚΗ

ΣΥΝ/ΧΟ  ΝΑΤ  

ΕΤΩΝ   74
 
Θανόντα  κηδεύουμε  την  Τετάρτη  7-4-2021  & ώρα 5 μ. μ.  από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Προαστίου.  

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΔΡΙΑΝΑ

Η ΚΟΡΗ  ΤΟΥ: ΙΩΑΝΝΑ

Η ΠΕΘΕΡΑ  ΤΟΥ: ΔΙΟΝΥΣΙΑ ( χήρα ) ΙΩΑΝ. ΓΙΟΥΡΤΗ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΤΤΑΣ, ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΟΡΙΚΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΩΪΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΟΦΙΑ ( χήρα ) ΓΕΩΡΓ. ΚΟΡΙΚΗ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ   

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΜΑΡΙΑ (ΧΗΡΑ) ΑΡΓΥΡ. ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΝΙΣΤΡΑ    

ΕΤΩΝ 101 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 8/4/2021 & ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΝΝΑ & ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΛΙΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΙΧΑΗΛ & ΡΑΦΑΕΛΛΑ ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΓΕΝΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΕΥΗ,ΧΡΗΣΤΟΣ,ΑΡΓΥΡΗΣ ΤΟΛΙΑ, ΒΑΣΙΛΗΣ,ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΙ, ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ,ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ ΣΟΦΙΑ (ΧΗΡΑ) ΔΗΜ. ΖΑΧΙΩΤΗ, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΧΗΡΑ) ΑΝΔΡ. ΒΙΤΣΟΥ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ    

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ    

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

* Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας 

Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι 

Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873 

κιν 6932318103 fax 2610 340871 

email [email protected]

 

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΑΣ. ΤΣΕΚΟΥΡΑ

ΕΤΩΝ 84

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7-4-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΑΝΘΟΥΠΟΛΕΩΣ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΜΠΑΛΑ

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ,

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ,

ΕΥΘΥΜΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ  ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ,

ΖΩΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΟΥ,

ΤΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΣΙΜΝΟΥ

 Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

 

*ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙA

ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ

ΔΑΝΑΗ (χήρα) ΔΙΟΝ. ΦΡΑΝΤΖΗ

(ΕΤΩΝ 84)

 

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ & ΩΡΑ 11:00 π.μ.

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΤΑ ΑΧΑΪΑΣ

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΟΦΙΑ ΦΡΑΝΤΖΗ

ΑΡΙΣΤΕΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΧΛΙΑΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΦΡΑΝΤΖΗ

 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ        

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

 ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 * Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος )
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448

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ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΓΡ. ΔΗΜΑ

ΕΤΩΝ   74

Κηδεύουμε   την  Πέμπτη  8-4-2021  &  ώρα  4  μ. μ.  από  τον  Ιερό   Ναό  Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό  Νεκροταφείο Πατρών.

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΔΑΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ     

ΓΙΩΡΓΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ

ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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