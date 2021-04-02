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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 3 Απριλίου 2021

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σά...

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΑΥΛΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 78

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 3-4-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΡΡΑΣ, ΑΝΝΑ-ΠΑΟΛΑ ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΖ ΧΗΡΑ ΠΑΥΛΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΤΩΝ 89

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 3-4-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΗΡΑ ΒΑΣ. ΚΟΖΑΝΙΤΑ, ΑΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΚΙΛΙΑ ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΕΙΡΗΝΗ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΣΚΟΡΔΑΚΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΥΣΤ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟ
ΣΥΝ/ΧΟ ΟΛΠΑ ΠΑΤΡΩΝ
ΕΤΩΝ 75

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 3-4-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ.  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΑΝΔΡΕΑΣ & ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΑ & ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΕΛΕΥΘ. ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΤΡΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΣΤΑΜ. ΚΑΡΑΚΑΣΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΕΛΕΝΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤHN ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΧΗΡ. Π. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 76

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 & ΩΡΑ 11:30 Π.Μ  ΣΤΟΝ  ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ.

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΑΝΟΣ.

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ                               

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό περιβάλλον, όπως ορίζουν οι κανόνες του ΕΟΔΥ.

* Vadarakis Funeral Services
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών.
www.vadarakis.com

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