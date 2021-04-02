Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 3 Απριλίου 2021

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΑΥΛΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 78
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 3-4-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΡΡΑΣ, ΑΝΝΑ-ΠΑΟΛΑ ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΖ ΧΗΡΑ ΠΑΥΛΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΤΩΝ 89
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 3-4-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΗΡΑ ΒΑΣ. ΚΟΖΑΝΙΤΑ, ΑΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΚΙΛΙΑ ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΕΙΡΗΝΗ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΣΚΟΡΔΑΚΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΥΣΤ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟ
ΣΥΝ/ΧΟ ΟΛΠΑ ΠΑΤΡΩΝ
ΕΤΩΝ 75
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 3-4-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΑΝΔΡΕΑΣ & ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΑ & ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΕΛΕΥΘ. ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΤΡΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΣΤΑΜ. ΚΑΡΑΚΑΣΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΕΛΕΝΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
-----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤHN ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΧΗΡ. Π. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 76
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 & ΩΡΑ 11:30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ.
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΑΝΟΣ.
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό περιβάλλον, όπως ορίζουν οι κανόνες του ΕΟΔΥ.
* Vadarakis Funeral Services
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών.
www.vadarakis.com
---------------------------