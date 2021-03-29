Back to Top
#TAGS Νάσος Νασόπουλος Κορωνοϊός Αιγιάλεια 200 Χρόνια Από Την Ελληνική Επανάσταση
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 30 Μαρτίου 2021

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τ...

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΗΡΑ ΔΙΟΝ. ΛΑΜΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 92

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30-3-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΚΩΝ'ΝΟΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ, ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΔΙΟΝΥΣΗΣ, ΤΑΣΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΗΣ, ΕΒΙΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΧΗΡΑ ΧΑΡ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΓΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ, ΡΕΝΑ ΧΗΡΑ ΣΤΥΛ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

--------------------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΥΣΤΑΡΙΑ ΑΘΑΝ. ΠΕΡΛΕΓΚΑ
ΕΤΩΝ 87

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30-3-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΙΟΥ

Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ: ΕΥΝΙΚΗ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΠΕΡΛΕΓΚΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡΛΕΓΚΑΣ, ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΜΑΡΤΕΛΗ-ΠΕΡΛΕΓΚΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

--------------------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΗΜ. ΦΑΤΟΥΡΟ
ΕΤΩΝ 87

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΣΕ ΣΤΕΝΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΥΚΛΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30-3-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΡΟΥΓΟΥΤΗΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΦΑΤΟΥΡΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΥΒΟΝΝΗ ΦΑΤΟΥΡΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΗΡΑ ΒΑΣ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΟΥΛΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΑΡΑ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΦΑΤΟΥΡΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

--------------------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΙΤΗ) ΜΙΧ. ΜΑΚΡΗ
ΕΤΩΝ 79

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30-3-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 3:00 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΓΙΟΥ

Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΖΑΝΗ

Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΗΣ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΚΟΡΩΝΙΑ ΚΑΖΑΝΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

--------------------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟN ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Θ. ΖΥΓΟΥΡΙΤΣΑ
ΕΤΩΝ 89

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 & ΩΡΑ 11 Π.Μ  ΣΤΟΝ  ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΖΥΓΟΥΡΙΤΣΑ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΥΓΟΥΡΙΤΣΑ, ΣΟΦΙΑ ΧΗΡ. ΣΩΤ. ΖΥΓΟΥΡΙΤΣΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΖΥΓΟΥΡΙΤΣΑ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Vadarakis Funeral Services
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα

Info