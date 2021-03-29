Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 30 Μαρτίου 2021

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΗΡΑ ΔΙΟΝ. ΛΑΜΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 92
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30-3-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΚΩΝ'ΝΟΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ, ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΔΙΟΝΥΣΗΣ, ΤΑΣΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΗΣ, ΕΒΙΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΧΗΡΑ ΧΑΡ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΓΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ, ΡΕΝΑ ΧΗΡΑ ΣΤΥΛ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΥΣΤΑΡΙΑ ΑΘΑΝ. ΠΕΡΛΕΓΚΑ
ΕΤΩΝ 87
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30-3-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΙΟΥ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ: ΕΥΝΙΚΗ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΠΕΡΛΕΓΚΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡΛΕΓΚΑΣ, ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΜΑΡΤΕΛΗ-ΠΕΡΛΕΓΚΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΗΜ. ΦΑΤΟΥΡΟ
ΕΤΩΝ 87
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΣΕ ΣΤΕΝΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΥΚΛΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30-3-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΡΟΥΓΟΥΤΗΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΦΑΤΟΥΡΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΥΒΟΝΝΗ ΦΑΤΟΥΡΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΗΡΑ ΒΑΣ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΟΥΛΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΑΡΑ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΦΑΤΟΥΡΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΙΤΗ) ΜΙΧ. ΜΑΚΡΗ
ΕΤΩΝ 79
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30-3-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 3:00 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΓΙΟΥ
Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΖΑΝΗ
Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΗΣ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΚΟΡΩΝΙΑ ΚΑΖΑΝΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟN ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Θ. ΖΥΓΟΥΡΙΤΣΑ
ΕΤΩΝ 89
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 & ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΖΥΓΟΥΡΙΤΣΑ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΥΓΟΥΡΙΤΣΑ, ΣΟΦΙΑ ΧΗΡ. ΣΩΤ. ΖΥΓΟΥΡΙΤΣΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΖΥΓΟΥΡΙΤΣΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Vadarakis Funeral Services
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com