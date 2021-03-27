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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 28 και τη Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κ...

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟ ΚΛ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ

ΕΤΩΝ 76

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 29-3-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΝΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ, ΕΙΡΗΜΗ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΣΕΚΙΡΙΔΗΣ, ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΟΛΥΜΠΙΑ, ΕΛΕΝΗ, ΘΟΔΩΡΗΣ, ΣΟΦΙΑ, ΑΝΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΒΡΑΜΙΔΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΒΡΑΜΙΔΗ, ΛΟΥΙΖΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΦΟΤΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΧΗΡΑ ΣΠ. ΛΟΝΤΟΥ

ΕΤΩΝ 91

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28-3-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ; ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΗ ΛΟΝΤΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΟΝΤΟΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΞΕΝΟΣ.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΣΠΥΡΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΜΑΡΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ- ΣΑΡΑΝΤΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΟΥΡΑΝΙΑ ΧΗΡΑ ΠΕΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΚΩΝ/ΝΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΛΟΝΤΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓ. ΧΟΡΤΑΤΟ

ΣΥΝ/ΧΟ ΟΤΕ

ΕΤΩΝ 82

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 29-3-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΥΡΓΟΥ (ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ)

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΦΟΥΛΗ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ, ΓΙΩΤΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΤΖΕΝΟΥ, ΔΩΡΑ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΤΖΕΝΟΥ, ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΘΕΝΞΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΑΣ. ΜΠΟΥΣΙΑ
ΕΤΩΝ 49

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28-03-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΨΑΡΟΦΑΪΟΥ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΡΟΝΤΙΚΑ

Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ: ΑΝΤΡΙΑΝΑ

Η ΠΕΘΕΡΑ ΤΟΥ: ΛΙΟΥΜΠΑ

ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΤΟΥ

ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΡΑΓΚΑΒΑΝΗ
ΕΤΩΝ 65

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28/3/2021 & ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΟΥΣΙΚΩΝ ΑΧΑΙΑΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Η ΚΟΡΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΣΩΤΗΡΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΙΣΤ. ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 74

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΣΕ ΣΤΕΝΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΥΚΛΟ ΛΟΓΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28-3-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ

Η ΣΩΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 11:30

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΚΟΤΣΩΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΔΙΟΝΥΣΙΟ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ, ΕΛΕΝΗ (ΧΗΡΑ) ΝΙΚ. ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΟΥΛΙΑ (ΧΗΡΑ) ΑΡΓ. ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΙΑ (ΧΗΡΑ) ΑΘΑΝ. ΑΛΑΤΖΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο τελετών Παναγιωτόπουλου.

Κάτω ΑχαΑια –Πατρών Πύργου 62

Τηλ: 2693024793

Βάρδα-Πατρών Πύργου 50.

Τηλ: 2623071760

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο  μας
ΗΛΙΑ  ΧΡ. ΒΕΡΒΙΤΣΑΝΟ
ΕΤΩΝ   64
 
Θανόντα  κηδεύουμε την Δευτέρα 29-3-2021  & ώρα 3 μ. μ.  από τον Ιερό Ναό Αγίου  Μηνά  Β΄ Δημοτικό  Νεκροταφείο Λεύκας.

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΘΕΑΝΩ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΕΡΒΙΤΣΑΝΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΡΒΙΤΣΑΝΟΣ

Η  ΑΔΕΛΦΗ : ΕΛΠΙΔΑ ΒΕΡΒΙΤΣΑΝΟΥ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ   

ΜΑΡΙΑ, ΜΙΧΑΗΛ-ΕΥΦΡΑΙΜ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΗΛΙΑΣ,

 ΜΑΡΙΝΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ    ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ  

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας

ΧΑΡΙΛΑΟ ΠΑΝ. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟ
ΕΤΩΝ 77

Θανόντα κηδεύομε την Κυριακή 28-03-2021 και ώρα 12 μ.
απο τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Προαστείου Πατρών

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
Ελένη Κουτσούκου
Παναγιώτα Κουτσούκου
Γιαννίτσα κουτσούκου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:
Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417. Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νος. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.

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