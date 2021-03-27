Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 28 και τη Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟ ΚΛ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ
ΕΤΩΝ 76
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 29-3-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ, ΕΙΡΗΜΗ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΣΕΚΙΡΙΔΗΣ, ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΟΛΥΜΠΙΑ, ΕΛΕΝΗ, ΘΟΔΩΡΗΣ, ΣΟΦΙΑ, ΑΝΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΒΡΑΜΙΔΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΒΡΑΜΙΔΗ, ΛΟΥΙΖΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΦΟΤΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΧΗΡΑ ΣΠ. ΛΟΝΤΟΥ
ΕΤΩΝ 91
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28-3-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ; ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΗ ΛΟΝΤΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΟΝΤΟΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΞΕΝΟΣ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΣΠΥΡΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΜΑΡΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ- ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΟΥΡΑΝΙΑ ΧΗΡΑ ΠΕΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΚΩΝ/ΝΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΛΟΝΤΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓ. ΧΟΡΤΑΤΟ
ΣΥΝ/ΧΟ ΟΤΕ
ΕΤΩΝ 82
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 29-3-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΥΡΓΟΥ (ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ)
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΦΟΥΛΗ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ, ΓΙΩΤΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΤΖΕΝΟΥ, ΔΩΡΑ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΤΖΕΝΟΥ, ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΘΕΝΞΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΑΣ. ΜΠΟΥΣΙΑ
ΕΤΩΝ 49
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28-03-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΨΑΡΟΦΑΪΟΥ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΡΟΝΤΙΚΑ
Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ: ΑΝΤΡΙΑΝΑ
Η ΠΕΘΕΡΑ ΤΟΥ: ΛΙΟΥΜΠΑ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΤΟΥ
ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΡΑΓΚΑΒΑΝΗ
ΕΤΩΝ 65
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28/3/2021 & ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΟΥΣΙΚΩΝ ΑΧΑΙΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Η ΚΟΡΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΣΩΤΗΡΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΙΣΤ. ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 74
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΣΕ ΣΤΕΝΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΥΚΛΟ ΛΟΓΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28-3-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ
Η ΣΩΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 11:30
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΚΟΤΣΩΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΔΙΟΝΥΣΙΟ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ, ΕΛΕΝΗ (ΧΗΡΑ) ΝΙΚ. ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΟΥΛΙΑ (ΧΗΡΑ) ΑΡΓ. ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΙΑ (ΧΗΡΑ) ΑΘΑΝ. ΑΛΑΤΖΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο τελετών Παναγιωτόπουλου.
Κάτω ΑχαΑια –Πατρών Πύργου 62
Τηλ: 2693024793
Βάρδα-Πατρών Πύργου 50.
Τηλ: 2623071760
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΗΛΙΑ ΧΡ. ΒΕΡΒΙΤΣΑΝΟ
ΕΤΩΝ 64
Θανόντα κηδεύουμε την Δευτέρα 29-3-2021 & ώρα 3 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΘΕΑΝΩ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΕΡΒΙΤΣΑΝΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΡΒΙΤΣΑΝΟΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ : ΕΛΠΙΔΑ ΒΕΡΒΙΤΣΑΝΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΜΑΡΙΑ, ΜΙΧΑΗΛ-ΕΥΦΡΑΙΜ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΗΛΙΑΣ,
ΜΑΡΙΝΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας
ΧΑΡΙΛΑΟ ΠΑΝ. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟ
ΕΤΩΝ 77
Θανόντα κηδεύομε την Κυριακή 28-03-2021 και ώρα 12 μ.
απο τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Προαστείου Πατρών
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
Ελένη Κουτσούκου
Παναγιώτα Κουτσούκου
Γιαννίτσα κουτσούκου
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:
Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417. Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νος. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.
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