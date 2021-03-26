Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σαββατοκύριακο 27 και 28 Μαρτίου 2021

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΜΠΡΑΤΗ
ΕΤΩΝ 89
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27-3-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΣΤΑΜΟΥ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΙΩΑΝ. ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗ
ΕΤΩΝ 79
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΣΕ ΑΥΣΤΗΡΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΥΚΛΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27-3-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:30μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΑΠΠΑ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΕΥΗ ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΕΛΙΔΩΝΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΑΣ. ΜΠΟΥΣΙΑ
ΕΤΩΝ 49
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28-03-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΨΑΡΟΦΑΪΟΥ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΡΟΝΤΙΚΑ
Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ: ΑΝΤΡΙΑΝΑ
Η ΠΕΘΕΡΑ ΤΟΥ: ΛΙΟΥΜΠΑ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΤΟΥ
ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ (ΤΑΣΟ) KOΡΔΕΛΛΑ
ΣΥΝ/ΧΟ ΕΦΟΡΙΑΚΟ, ΕΤΩΝ 76
Θανόντα, κηδεύουμε Το Σάββατο 27 Μαρτίου 2021 και ώρα 11:00 στον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Οι λοιποί συγγενείς
* Γραφείο Τελετών Μιχαήλ Νικ. Παπαδιονυσίου
Γεωργίου Παπανδρέου 73 (πρώην Καλαβρύτων)
Τηλ.: 2610 342446, Κιν.: 6974 761782, 6974 761783
[email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΡΑΓΚΑΒΑΝΗ
ΕΤΩΝ 65
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28/3/2021 & ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΟΥΣΙΚΩΝ ΑΧΑΙΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Η ΚΟΡΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΣΩΤΗΡΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ