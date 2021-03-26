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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σαββατοκύριακο 27 και 28 Μαρτίου 2021

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σα...

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΜΠΡΑΤΗ
ΕΤΩΝ 89

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27-3-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΣΤΑΜΟΥ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΙΩΑΝ. ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗ

ΕΤΩΝ 79

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΣΕ ΑΥΣΤΗΡΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΥΚΛΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27-3-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:30μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΑΠΠΑ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΕΥΗ ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΕΛΙΔΩΝΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΑΣ. ΜΠΟΥΣΙΑ
ΕΤΩΝ 49

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28-03-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΨΑΡΟΦΑΪΟΥ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΡΟΝΤΙΚΑ

Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ: ΑΝΤΡΙΑΝΑ

Η ΠΕΘΕΡΑ ΤΟΥ: ΛΙΟΥΜΠΑ

ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΤΟΥ

ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ (ΤΑΣΟ) KOΡΔΕΛΛΑ
ΣΥΝ/ΧΟ ΕΦΟΡΙΑΚΟ, ΕΤΩΝ 76

Θανόντα, κηδεύουμε Το Σάββατο 27 Μαρτίου 2021 και ώρα 11:00 στον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

Οι λοιποί συγγενείς 

* Γραφείο Τελετών Μιχαήλ Νικ. Παπαδιονυσίου
Γεωργίου Παπανδρέου 73 (πρώην Καλαβρύτων)
Τηλ.: 2610 342446, Κιν.: 6974 761782, 6974 761783
[email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΡΑΓΚΑΒΑΝΗ
ΕΤΩΝ 65

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28/3/2021 & ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΟΥΣΙΚΩΝ ΑΧΑΙΑΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Η ΚΟΡΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΣΩΤΗΡΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα

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