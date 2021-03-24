Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 24 Μαρτίου και την Πέμπτη 25 Μαρτίου

ΚΗΔΕΙΕΣ
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΘΑΝ. ΣΤΑΜΟ
ΕΤΩΝ 76
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24-3-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ
11.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΥΔΩΝΙΕΣ Δ.ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΑΜΟΥ,
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΑΜΟΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΙΧ. ΜΑΝΕΤΤΑ
ΕΤΩΝ 72
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24-3-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΙΧΑΗΛ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΒΙΚΤΩΡΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,
ΦΩΤΕΙΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΡΕΤΗ ΜΑΝΕΤΤΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΑΜΑΛΙΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΣΥΨΑ
ΕΤΩΝ 94
Θανούσα κηδεύουμε την Πέμπτη 25-3-2021 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου –Αγίων Αποστόλων Ζαβλανίου.
Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Προαστίου.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΑΓΛΑΪΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΑΜΠΑΡΑΣ, ΙΩΑΝΝΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΑΜΠΡΙΝΗ & ΦΩΤΙΟΣ ΦΩΚΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΥΨΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.