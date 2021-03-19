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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σαββατοκύριακο 20 και 21 Μαρτίου 2021

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σα...

ΚΗΔΕΙΕΣ

ΚΗΔΕΙΑ

ΤHN ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΞΕΝ. ΒΛΑΧΟΥ 

{ΕΤΩΝ 90} 

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 & ΩΡΑ 11:30 Π.Μ  ΣΤΟΝ  ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΒΡΑΧΝΕΙΚΩΝ 

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΑΧΟΣ,  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΛΑΧΟΥ, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΒΛΑΧΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφεία τελετών Βανταράκη

Vadarakis Funeral Services
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com

 

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΘΕΟΔ. ΜΑΡΓΑΡΗ

 ΕΤΩΝ 92 

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20-3-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 12.30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΓΑΡΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΖΑΡΙΔΗΣ, ΛΑΜΠΡΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΓΑΡΗ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΡΓΑΡΗ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ  ΤΗΣ : ΕΛΕΝΗ ΚΛΑΔΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΑΔΗΣ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ 

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΤΡΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ   ΑΝΕΨΙΟΙ   

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 * ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας 
ΑΘΑΝΑΣΙΑ  ΓΕΩΡΓ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ  
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΚΟΤΣΙΝΟΥ – ΕΤΩΝ 75

Θανούσα κηδεύουμε  την  Κυριακή   21-3-2021 & ώρα 11 π. μ.  από τον  Ιερό Ναό  Αγίας  Βαρβάρας  Ακταίο (Βερναδέϊκα). 

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΟΤΣΙΝΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΓΚΟΤΣΙΝΟΥ, ΦΩΤΙΟΣ & ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΑΣΠΑΣΙΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ     

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

 

  

 

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