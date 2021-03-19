Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σαββατοκύριακο 20 και 21 Μαρτίου 2021

ΚΗΔΕΙΕΣ
ΚΗΔΕΙΑ
ΤHN ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΞΕΝ. ΒΛΑΧΟΥ
{ΕΤΩΝ 90}
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 & ΩΡΑ 11:30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΒΡΑΧΝΕΙΚΩΝ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΑΧΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΛΑΧΟΥ, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΒΛΑΧΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία τελετών Βανταράκη
Vadarakis Funeral Services
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΘΕΟΔ. ΜΑΡΓΑΡΗ
ΕΤΩΝ 92
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20-3-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 12.30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΓΑΡΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΖΑΡΙΔΗΣ, ΛΑΜΠΡΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΓΑΡΗ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΡΓΑΡΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΕΛΕΝΗ ΚΛΑΔΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΑΔΗΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΤΡΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΚΟΤΣΙΝΟΥ – ΕΤΩΝ 75
Θανούσα κηδεύουμε την Κυριακή 21-3-2021 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Ακταίο (Βερναδέϊκα).
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΟΤΣΙΝΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΓΚΟΤΣΙΝΟΥ, ΦΩΤΙΟΣ & ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΑΣΠΑΣΙΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.