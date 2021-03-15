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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 16 και την Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τ...

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΛΑΤΡΕΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΙΧ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 92

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16-03-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΡΕΝΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΝΤΙΑΝΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΡΔΑΚΑΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΡΕΝΑ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΘΕΟΔΩΡΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΕΙΡΗΝΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΝΔΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ
ΣΥΝ/ΧΟ ΔΑΣΚΑΛΟ - ΕΤΩΝ 91

ΚΗΔΕΥΟΕΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16-03-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ)

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΚΚΟΤΑΣ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΙΓΑΝΟΣ, ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΙΑΛΙΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΑ ΕΥΑΝΘΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΩΣΤΗΣ, ΘΑΝΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΑΡΙΛΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΟΥ: ΝΙΚΟΛΕΤΑ, ΘΟΔΩΡΗΣ

Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ: ΠΟΛΥΤΙΜΗ (ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ) ΧΗΡΑ ΚΛ. (ΙΕΡΕΩΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΛΑΤΡΕΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΝΔΡΕΑ ΚΩΝ. ΜΟΛΦΕΤΑ
ΕΤΩΝ 63

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16-03-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΛΦΕΤΑΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΠΟΒΑΤΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΜΑΛΕΝΑ, ΣΠΥΡΟΣ

Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΜΟΛΦΕΤΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΛΦΕΤΑΣ, ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΡΟΔΙΤΗ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΛΑΤΡΕΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΗΛΙΑ ΑΘΑΝ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 79

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16-03-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:30 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΕΛΛΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΑ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΜΑΡΙΑ, ΗΛΙΑΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΟΥ: ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΛΑΤΡΕΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΚΟΥΪΤΙΜ Ρ. ΚΑΜΠΕΡΗ
ΕΤΩΝ 73

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17-03-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΕΛΙΣΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΝΤΕΝΙΣΑ ΜΕΘΕΝΙΤΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΔΙΟΝΥΣΙΑ, ΒΙΚΤΩΡΙΑ, ΑΒΑΠΤΙΣΤΟ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΛΟΛΑ ΧΗΡΑ Α. ΚΑΜΠΕΡΗ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΝΤΟΝΑ ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΟ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΜΟΥΛΑ
ΕΤΩΝ 94

Θανούσα κηδεύουμε  την Τρίτη 16-3-2021 & ώρα 10.30 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών

Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ: ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΗΡΑ ΕΛΕΥΘ. ΚΕΝΤΡΙΣΤΑΚΗ
ΕΤΩΝ 94

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16-03-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΝΤΡΙΣΤΑΚΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΙΝΟΣ ΚΑΦΕΤΖΗΣ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ. ΦΑΚΟΥ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΗΡΑ ΜΑΡΙΟΥ ΘΕΜΕΛΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΤΕΡΕΖΑ ΧΗΡΑ ΔΙΟΝ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΤΟ ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ_ΟΞΥΓΟΝΟ.

ΓΡΑΦΕΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 ΚΑΙ Β. ΗΠΕΙΡΟΥ - ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ-ΦΑΞ: 2610316106, ΚΙΝ: 6972119124

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡ. ΔΩΣΗ
ΕΤΩΝ 89

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17-03-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΙ ΑΓΑΘΗ ΔΩΣΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΩΣΗΣ

Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡ. ΚΑΡΑΒΟΛΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 ΚΑΙ Β. ΗΠΕΙΡΟΥ - ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ-ΦΑΞ: 2610316106, ΚΙΝ: 6972119124

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα

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