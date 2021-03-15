Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 16 και την Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΛΑΤΡΕΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΙΧ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 92
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16-03-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΡΕΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΝΤΙΑΝΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΡΔΑΚΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΡΕΝΑ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΘΕΟΔΩΡΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΕΙΡΗΝΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΝΔΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ
ΣΥΝ/ΧΟ ΔΑΣΚΑΛΟ - ΕΤΩΝ 91
ΚΗΔΕΥΟΕΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16-03-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ)
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΚΚΟΤΑΣ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΙΓΑΝΟΣ, ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΙΑΛΙΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΑ ΕΥΑΝΘΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΩΣΤΗΣ, ΘΑΝΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΑΡΙΛΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΟΥ: ΝΙΚΟΛΕΤΑ, ΘΟΔΩΡΗΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ: ΠΟΛΥΤΙΜΗ (ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ) ΧΗΡΑ ΚΛ. (ΙΕΡΕΩΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΛΑΤΡΕΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ ΚΩΝ. ΜΟΛΦΕΤΑ
ΕΤΩΝ 63
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16-03-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΛΦΕΤΑΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΠΟΒΑΤΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΜΑΛΕΝΑ, ΣΠΥΡΟΣ
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΜΟΛΦΕΤΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΛΦΕΤΑΣ, ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΡΟΔΙΤΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΛΑΤΡΕΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΗΛΙΑ ΑΘΑΝ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 79
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16-03-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:30 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΕΛΛΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΑ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΜΑΡΙΑ, ΗΛΙΑΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΟΥ: ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΛΑΤΡΕΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΟΥΪΤΙΜ Ρ. ΚΑΜΠΕΡΗ
ΕΤΩΝ 73
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17-03-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΕΛΙΣΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΝΤΕΝΙΣΑ ΜΕΘΕΝΙΤΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΔΙΟΝΥΣΙΑ, ΒΙΚΤΩΡΙΑ, ΑΒΑΠΤΙΣΤΟ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΛΟΛΑ ΧΗΡΑ Α. ΚΑΜΠΕΡΗ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΝΤΟΝΑ ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΟ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΜΟΥΛΑ
ΕΤΩΝ 94
Θανούσα κηδεύουμε την Τρίτη 16-3-2021 & ώρα 10.30 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών
Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ: ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΗΡΑ ΕΛΕΥΘ. ΚΕΝΤΡΙΣΤΑΚΗ
ΕΤΩΝ 94
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16-03-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΝΤΡΙΣΤΑΚΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΙΝΟΣ ΚΑΦΕΤΖΗΣ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ. ΦΑΚΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΗΡΑ ΜΑΡΙΟΥ ΘΕΜΕΛΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΤΕΡΕΖΑ ΧΗΡΑ ΔΙΟΝ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΤΟ ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ_ΟΞΥΓΟΝΟ.
ΓΡΑΦΕΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 ΚΑΙ Β. ΗΠΕΙΡΟΥ - ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ-ΦΑΞ: 2610316106, ΚΙΝ: 6972119124
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡ. ΔΩΣΗ
ΕΤΩΝ 89
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17-03-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΙ ΑΓΑΘΗ ΔΩΣΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΩΣΗΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡ. ΚΑΡΑΒΟΛΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 ΚΑΙ Β. ΗΠΕΙΡΟΥ - ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ-ΦΑΞ: 2610316106, ΚΙΝ: 6972119124