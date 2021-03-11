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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν Παρασ...

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 47

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-3-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑΣ

Ο ΥΙΟΣ ΤΗΣ : ΜΑΡΚΟΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

 *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

 

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤHN ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ 

ΙΩΑΝΝΑ ΧΗΡ. ΦΩΤ. ΤΕΛΩΝΗ 

{ΕΤΩΝ 90} 

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 & ΩΡΑ 10 Π.Μ  ΣΤΟΝ  ΙΕΡΟ ΝΑΟ  ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ 

 ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 *Γραφεία τελετών Βανταράκη - Vadarakis Funeral Services
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com

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ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΕΠΑΜ. ΜΟΥΧΑ  
ΕΤΩΝ  84

Θανούσα κηδεύουμε  την  Παρασκευή  12-3-2021 & ώρα 12 μεσ.  από τον Ιερό Ναό  Αγίου  Χριστοφόρου  Ρίου.

Η ταφή θα γίνει στο νεκροταφείο Ρίου.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΜΟΥΧΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΜΟΥΧΑ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΚΥΡΙΑΚΗ, ΧΑΡΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΝΕΚΤΑΡΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ     

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ    

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

 

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟN ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟ ΑΘΑΝ. ΒΛΑΧΟ

{ΕΤΩΝ 85}

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 & ΩΡΑ 1 Μ  ΣΤΟΝ  ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ  

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

*Vadarakis Funeral Services
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com

 

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