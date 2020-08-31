Μεγάλες επιτυχίες και φέτος για το Φροντιστήριο «Άνοδος» - ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

Tο ποσοστό εισαγωγής των μαθητών του φροντιστηρίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προσεγγίζει το 100%
Για μία ακόμη χρονιά οι μαθητές του φροντιστηρίου «Άνοδος» αρίστευσαν στις Πανελλήνιες κατακτώντας «κορυφές» στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό των αριστούχων του φροντιστηρίου είναι υπερδιπλάσιο από τον πανελλαδικό μέσο όρο, ενώ και το ποσοστό εισαγωγής των μαθητών του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προσεγγίζει το 100%.
Πρόκειται βέβαια, για το φροντιστήριο με την καλύτερη αναλογία μαθητών- εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Οι επιτυχόντες του φροντιστηρίου: (*Στους παρακάτω επιτυχόντες δεν περιλαμβάνονται όσοι μαθητές δεν επιθυμούν δημοσιοποίηση των προσωπικών τους δεδομένων)
- ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΣΣΑΣ ΝΟΜΙΚΗ 3η
- ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 5ος
- ΠΑΥΛΗ ΣΑΝΤΡΑ, ΝΟΜΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ)
- ΑΒΡΑΜΗ ΜΑΡΙΑ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
- ΣΙΝΟΥ ΑΡΓΥΡΩ, ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)
- ΛΙΑΤΣΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
- ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
- ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
- ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 1ος
- ΜΑΡΓΑΛΙΑ ΜΑΡΙΛΕΝΑ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) -ΠΑΝΤΕΙΟ
- ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
- ΣΟΦΗ ΑΡΙΣΤΗ, ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
- ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
- ΚΑΥΚΑ ΙΛΙΑ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
- ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
- ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ 10η
- ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ 15ος
- ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ, ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
- ΠΕΝΝΙΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
- ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
- ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
- ΚΟΥΤΣΗ ΠΑΝ/ΤΑ, ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
- ΑΝΔΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ, ΧΗΜΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
- ΜΠΑΛΑΤΣΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) -ΠΑΝΤΕΙΟ
- ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡ., ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
- ΠΑΝΟΥΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 3η
- ΤΣΑΒΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
- ΑΝΔΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
- ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
- ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 13η
- ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΛΑΕΙΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ
- ΓΡΗΓΟΡΗ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
- ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 11η
- ΜΠΙΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ, ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)
- ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ, ΣΜΥΝ
- ΤΟΓΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ
- ΜΩΡΑΙΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΝΤΕΙΟ)
- ΤΣΑΜΤΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 6η
- ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
- ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
- ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 7ος
- ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ)
- ΤΣΑΜΗ ΦΑΙΗ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 2η
- ΜΠΑΛΑΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 8η
- ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ) 2η
- ΠΑΝΟΥΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 3η
- ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑΣ) 3ος
- ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 2η
- ΑΛΠΟΧΩΡΙΤΗ ΔΑΝΑΗ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 9η
- ΣΑΛΑΜΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ, ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 14η
- ΓΑΛΑΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 5η
- ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
- ΤΣΙΡΩΝΗ ΛΥΔΙΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
- ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
- ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
- ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ ΡΑΦΑΕΛΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
- ΔΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 16η
- ΒΛΑΣΤΟΥ ΜΕΛΙΝΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ)
- ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
- ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ
- ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
- ΠΑΝΑΚΗ ΧΑΡΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑΣ)
- ΚΛΑΨΗΣ, ΝΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
- ΚΟΚΚΟΣΗ, ΧΡΥΣΗΙΔΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 17η
- ΤΕΡΖΗ ΠΕΓΚΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
- ΠΑΠΑΘΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
- ΠΟΥΛΑΣΤΙΔΗ ΜΕΛΙΑΝΝΑ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
- ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
- ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΟΣ ΜΑΡΙΟΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
- ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
- ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
- ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ)
- ΝΤΑΛΑΠΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
- ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ)
- ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ)
- ΜΠΑΡΖΟΥΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 20η
- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΛΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
- ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ)
- ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
- ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΔΙΟΝΥΣ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
- ΞΕΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
- ΚΑΤΣΑΡΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 19ος
- ΣΜΥΡΙΛΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ( ΑΜΑΛΙΑΔΑ) 8η
- ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ)
- ΠΑΠΠΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 5ος
- ΓΟΥΒΗ ΘΕΟΔΩΡΑ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
- ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ)
- ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΝΑ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
- ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ, ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
- ΔΑΡΑΜΟΥΣΚΑΣ ΝΙΚΟΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 9ος
- ΚΟΥΝΑΒΗ ΣΟΦΙΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
- ΜΕΡΚΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
- ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 14η
- ΔΙΓΕΝΑΡΟ ΖΩΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
- ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
- ΛΙΑΡΟΥ ΣΟΦΙΑ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
- ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗ ΠΑΝ/ΤΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ)
- ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) 1ος
- ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
- ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ) 17η
- ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
- ΒΑΣΙΛΤΣΙΩΤΕΛΗ ΜΙΧΑΕΛΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
- ΤΣΟΤΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)
- ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
- ΔΑΣΟΥΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
- ΑΒΡΑΜΗ ΟΛΓΑ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗΣ) 10η
- ΔΡΟΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ)
- ΔΙΑΜΑΝΤΑΤΟΥ ΜΗΝΑ, ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
- ΚΟΥΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)
- ΠΛΩΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ)
- ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΠΑΤΡΑ)
- ΤΟΓΙΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
- ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΗΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
- ΜΑΛΕΒΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)
- ΜΠΑΜΕ ΣΤΕΛΛΑ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
- ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
- ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ)
- ΜΑΝΤΖΟΥ ΗΛΙΑΝΝΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
- ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ)
- ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
- ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ ΣΟΦΙΑ, ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)
- ΣΙΝΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
- ΠΑΡΑΚΕΝΤΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
- ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)
- ΤΕΣΣΕΡΗ ΑΝΔΡΕΑΝΝΑ, ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
- ΛΙΑΤΣΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ)
- ΜΠΑΡΔΟΥΤΣΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ, ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)
- ΠΑΠΑΘΑΝΙΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
- ΛΙΤΣΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
- ΒΕΡΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
- ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
- ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΠ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
- ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΛΚΗΣΤΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
- ΣΠΑΘΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)
- ΠΛΕΥΡΙΤΗΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ, ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
- ΧΟΤΖΑ ΔΙΟΝΥΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ)