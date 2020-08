Η Cher ζήτησε να εργαστεί εθελοντικά σε ταχυδρομείο & έφαγε...πόρτα

H διάσημη Αμερικανίδα τραγουδίστρια και βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός για το φιλμ «Κάτω από τη λάμψη του φεγγαριού» του 1988, θέλησε μέσω μηνύματος στον λογαριασμό της στο twitter να εκφράσει τη διαθεσιμότητα της να βοηθήσει εθελοντικά στο τοπικό ταχυδρομείο στο Μαλιμπού ωστόσο η ανταπόκριση δεν ήταν η αναμενόμενη. Όπως έγραψε το σάιτ του entertainment weekly, η θρυλική καλλιτέχνιδα στα 74 της χρόνια σήμερα, προσπάθησε την Τετάρτη 19 Αυγούστου 2020 να εξασφαλίσει μία εθελοντική θέση εργασίας στο τοπικό της ταχυδρομείο - post office καθώς η USPS αντιμετωπίζει οικονομικό πρόβλημα. "Όχι, δεν σας κάνω πλάκα, θα μπορούσα εθελοντικά να εργαστώ στο ταχυδρομείο?" ρώτησε την έκπληκτη υπάλληλο που σήκωσε το τηλέφωνο, η οποία παρέπεμψε τη Σερ στον διευθυντή της.

Η Σερ που προφανώς διαθέτει και χιούμορ και υπομονή και επιμονή αφού δεν έβγαλε άκρη ξαναεπικοινώνησε λίγο μετά ρωτώντας «μπορεί τέλος πάντων να με βοηθήσει κάποιος με το αίτημα μου στο post office?».

Τελικά όπως παραδέχτηκε, αφού κάλεσε 2 ταχυδρομικά γραφεία στο Malibu, η απάντηση ήταν αρνητική.

Εκτός πάντως της Cher αντίστοιχες προσπάθειες έχουν γίνει κι από άλλους καλλιτέχνες όπως ο σταρ της τηλεοπτικής σειράς «Cheers», John Ratzenberger, ο οποίος επίσης ανέβασε ένα βίντεο την περασμένη Τρίτη όπου ζητά να βοηθήσει κάποιο ταχυδρομείο. Ο ίδιος είχε υποδυθεί στη σειρά έναν ταχυδρόμο, ονόματι Cliff Clavin.

Τέλος όπως έγραψε το entertainment weekly, οι υπεύθυνοι ζήτησαν από την ενδιαφερόμενη Cher αποδεικτικά στοιχεία όπως αποτυπώματα και άλλα στοιχεία όπως διεύθυνση κατοικίας και mail και άγνωστο παραμένει αν η τραγουδίστρια και ηθοποιός τα έδωσε. Από τις τελευταίες λαμπερές της εμφανίσεις ήταν στα μουσικοχορευτικά φιλμ «Burlesque» το 2010 και «Mamma Mia, Here We Go Again» το 2018 όπου τραγούδησε το «Fernando», φιλμ που είχαμε δει και στην Πάτρα στα Odeon Veso Mare.