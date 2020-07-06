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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 6 και την Τρίτη 7 Ιουλίου

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 6 και την Τρίτη 7 Ιουλίου

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΓΙΟΒΑΝΝΑ χήρα ΙΩΑΝ. ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ

ΕΤΩΝ 83

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 6-7-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 6μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΣΑΝΤΥ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ, ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΚΑΙ ΝΑΝΣΥ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ, ΟΛΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΝΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΒΟΥΛΑ χήρα ΙΩΑΝ. ΚΥΒΕΛΟΥ, ΝΤΙΑΝΑ χήρα ΠΑΝΟΥ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

*Γραφείο τελετών Τσανταρλιώτης

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα, τηλ. 2610 324 855, 2610 324 838 και Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον, τηλ. 2610 326 842.

 

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ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (χήρα) ΧΡ. ΤΡΙΓΚΑ
ΕΤΩΝ  78
 
Θανούσα  κηδεύουμε  την Τρίτη  7 -7-2020  & ώρα  11 π.  μ.   από  τον   Ιερό  Ναό  Αναλήψεως Νεκροταφείο Κάτω Αχαϊας.

 

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ

 

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ & ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΙΚΗΣ,  ΙΩΑΝΝΑ & ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ, ΑΙΜΙΛΙΑ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

Η  ΕΓΓΟΝΗ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ

 ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ     ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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