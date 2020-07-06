Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 6 και την Τρίτη 7 Ιουλίου

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΓΙΟΒΑΝΝΑ χήρα ΙΩΑΝ. ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ
ΕΤΩΝ 83
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 6-7-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 6μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΣΑΝΤΥ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ, ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΚΑΙ ΝΑΝΣΥ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ, ΟΛΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΝΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΒΟΥΛΑ χήρα ΙΩΑΝ. ΚΥΒΕΛΟΥ, ΝΤΙΑΝΑ χήρα ΠΑΝΟΥ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα, τηλ. 2610 324 855, 2610 324 838 και Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον, τηλ. 2610 326 842.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (χήρα) ΧΡ. ΤΡΙΓΚΑ
ΕΤΩΝ 78
Θανούσα κηδεύουμε την Τρίτη 7 -7-2020 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αναλήψεως Νεκροταφείο Κάτω Αχαϊας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ & ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΙΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΑ & ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ, ΑΙΜΙΛΙΑ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Η ΕΓΓΟΝΗ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.