Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020

Κηδείες
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΘΕΟΔ, ΠΕΤΡΟΥΤΣΟ- ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΕΤΩΝ 86
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 29/6/2020 & ΩΡΑ 12 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΥ, ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΑ-ΦΩΤΕΙΝΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών – Ρίου 5Α τηλ. 2610 326842.
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ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟ- ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΕΤΩΝ 89
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 29/6/2020 & ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΛΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ- Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΡΛΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΚΟΤΣΙΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΝΤΩΝΙΑ & ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΛΙΑΣ & ΑΡΧΟΝΤΩ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΛΕΞΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΟΚΟΛΑΚΗ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873
κιν: 6932318103
fax: 2610 340871
email: [email protected]
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ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΩΝ. ΒΛΑΧΟΥ
ΕΤΩΝ 89
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 29/6/2020 & ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ- Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΒΑΡΔΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΝΤΩΝΙΑ ΒΛΑΧΟΥ, ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΦΩΤΑΚΙΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΛΑΧΟΥ,
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ, ΜΑΡΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]