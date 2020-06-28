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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020

Κηδείες

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΘΕΟΔ, ΠΕΤΡΟΥΤΣΟ- ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΕΤΩΝ 86

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 29/6/2020 & ΩΡΑ 12 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΥ, ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΑ-ΦΩΤΕΙΝΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ         ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών – Ρίου 5Α τηλ. 2610 326842.

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ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟ- ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΕΤΩΝ 89

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 29/6/2020 & ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΛΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ- Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΡΛΑΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΚΟΤΣΙΝΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΝΤΩΝΙΑ & ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΛΙΑΣ & ΑΡΧΟΝΤΩ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΛΕΞΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΟΚΟΛΑΚΗ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας 
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι 
Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873
κιν: 6932318103
fax: 2610 340871
email: [email protected]

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ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΩΝ. ΒΛΑΧΟΥ
ΕΤΩΝ 89

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 29/6/2020 & ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ- Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΒΑΡΔΑΣ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΝΤΩΝΙΑ ΒΛΑΧΟΥ, ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΦΩΤΑΚΙΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΛΑΧΟΥ,

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ, ΜΑΡΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]

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