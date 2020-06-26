Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΧΑΡ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ
(ΕΤΩΝ 88)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ & ΩΡΑ 6:00 μ.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ,
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΟΥ,
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών και Μνημοσύνων "Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ" ΦΡΑΝΤΖΗΣ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Διεύθυνση: Πατρών Κλάους 15, Πάτρα, 263 35
Ώρες: Ανοιχτά όλο το 24ωρο
Τηλέφωνο: 261 033 6825.
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