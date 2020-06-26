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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΧΑΡ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ

(ΕΤΩΝ 88)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ & ΩΡΑ 6:00 μ.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ,

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΟΥ,

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών και Μνημοσύνων "Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ" ΦΡΑΝΤΖΗΣ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διεύθυνση: Πατρών Κλάους 15, Πάτρα, 263 35

Ώρες: Ανοιχτά όλο το 24ωρο

Τηλέφωνο: 261 033 6825.

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