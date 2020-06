Τι λένε πρόσφατες έρευνες για το DNA των Πελοποννησίων

Στο τέλος του άρθρου της 18/6/2017 αναφέραμε τα εξής: ‘’…ενώ πολύ πρόσφατα ανακαλύφθηκε ότι το DNA των σημερινών κατοίκων της Πελοποννήσου σε ποσοστό μεταξύ 0,2 ως και 14,4% είναι ίδιο με εκείνο των Σλάβων. Περισσότερο ταιριάζει με εκείνο των Ιταλών και των Σικελών’’. Η έρευνα αυτή μόλις είχε δημοσιευθεί στο ‘’European Journal of Human Genetics (2017)’’. Ο πρωτότυπος τίτλος της στα αγγλικά είναι: «Genetics of the peloponnesean populations and the theory of extinction of the medieval peloponnesean Greeks’’ (Γενετική των πελοποννησιακών πληθυσμών και η θεωρία της εξαφάνισης των Πελοποννήσιων Ελλήνων της μεσαιωνικής περιόδου). Η έρευνα αυτή έγινε από 14 Έλληνες και ξένους επιστήμονες με επικεφαλής τον αείμνηστο καθηγητή Γενετικής και Ιατρικής Γεώργιο Σταματογιαννόπουλο (1934-2018).

Οι Μυκηναίοι… στη Σουηδία

Κλείνουμε το σημερινό μας άρθρο, με μία εντυπωσιακή πιστεύουμε, ακόμα αποκάλυψη. Αρχαιολόγοι, ιστορικοί, γεωλόγοι και χημικοί, διαπίστωσαν ότι από το 1.700 π.Χ. ως το 500 π.Χ., εμφανίζονται διάσπαρτα χάλκινα αντικείμενα αλλά και παραστάσεις μυκηναϊκών πλοίων στην ΝΑ Σουηδία και σε ένα δανέζικο νησί. Δεινοί θαλασσοπόροι, αλλά και τεχνολογικά και πολιτιστικά προηγμένοι οι Μυκηναίοι, πέρασαν το Γιβραλτάρ, και μπήκαν στον Ατλαντικό Ωκεανό, με ενδιάμεσους εμπορικούς σταθμούς στις ακτές της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Μ. Βρετανίας και της Δανίας. Στην περιοχή Ravlunda-Vitemolla-Κivίk της Σουηδίας οι Μυκηναίοι έφτιαξαν εμπορικό σταθμό. Παράλληλα τα εξωτικά ευρήματα στους βασιλικούς τάφους των Μυκηνών από σκανδιναβικό κεχριμπάρι, περιδέραιο με χάντρες κλπ, δείχνουν τον κύριο ρόλο που διαδραμάτισαν οι Μυκηναίοι. Μάλιστα, υπήρχαν πολιτιστικές συναλλαγές Μυκηναίων και Σουηδών, ενώ τα εμπορικά δίκτυα, έγιναν και αναπαραγωγικά…

