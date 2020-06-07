Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 9 Ιουνίου

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΝΙΚ. ΚΑΛΑΜΑΚΗ
ΕΤΩΝ 86
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 9-6-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΡΗΓΟΡΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΛΑΜΑΚΗ,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ,ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΪΛΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΚΡΙΒΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΕΛΕΝΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,
ΑΘΗΝΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΑΘΗΝΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,
ΑΝΔΡΙΑΝΑ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας
ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΕΩΡΓ. ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 75
Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 09-06-2020 και ώρα 5 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής Αγίου Βασιλείου Ρίον. Η ταφή θα γίνει στο Α΄Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: EΛΕΝΗ χήρα ΚΩΝ. ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΜΙΛΙΑ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΥ
ΑΓΑΘΗ χήρα ΝΙΚ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ χήρα ΣΠΥΡ. ΚΑΡΛΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ, ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 79
Κηδεύουμε την Τρίτη 09-06-2020 και ώρα 3.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄Δημοτικού Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΑΛΕΦΑΝΤΩ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΩ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΧΗΡΑ ΑΘ. ΜΠΙΤΡΑ
ΑΘΗΝΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΝΕΜΟΥΤΙΑΝΟΥ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΧΑΡΗΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΑ ΚΟΚΜΟΤΟΥ
ΝΙΚΗ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΜΠΑΡΔΑΚΗ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΊΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤ. ΣΤΑΓΙΑ
ΕΤΩΝ 85
Κηδεύουμε την Τρίτη 09-06-2020 και ώρα 11 πμ από τον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Οβρυάς.
Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Δημοτικό Κοιμητήριο Λεύκας
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΑΓΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ, ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ, ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ , ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΚΩΝ. ΚΟΣΜΑΤΟΥ
ΕΤΩΝ 90
Κηδεύουμε την Τρίτη 09-06-2020 και ώρα 11 πμ από τον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών
ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ ΑΝΝΑ ΚΟΣΜΑΤΟΥ, ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΑΛΜΥΡΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.