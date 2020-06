Η πατρινή ιδέα για την πρόσβαση των ΑμεΑ στις παραλίες επέστρεψε- Δείτε πού

Πώς έγινε η αρχή

Ο πατρινός Ιγνάτιος Φωτίου κατάφερε να εξελίξει το επάγγελμά του μέσα απο δράσεις και πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση της καινοτομίας και ταυτόχρονα προσφοράς σε ειδικές ομάδες πληθυσμού. Είναι ιδρυτικό μέλος του spin-off startup TOBEA (Think Out of the Box Engineering Applications), που προέρχεται από το Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής, του τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και ασχολείται με καινοτομίες σε θέματα που διευκολύνουν την καθημερινότητα ατόμων με κινητικά προβλήματα.

Ο Ιγνάτιος Φωτίου, ως μέλος της TΟΒΕΑ συμμετείχε στη σύλληψη της ιδέας και κατασκευής του seatrac και μάλιστα γι’ αυτήν του την κατασκευή, που σχεδίασε μαζί με τον Γεώργιο Σωτηριάδη υπό τον Καθηγητή Βασίλειο Κωστόπουλο σε συνεργασία με τον Μάκη Φεσσιάν, και η οποία λειτουργεί ήδη με ηλιακή ενέργεια στην παραλία του Αγίου Βασιλείου, έχει κερδίσει δύο φορές το πρώτο βραβείο καινοτομίας στο διαγωνισμό «Η Ελλάδα Καινοτομεί 2’».

Φέτος, ήδη από τον Μάιο άρχισαν να τοποθετούνται seatrac σε ελληνικές παραλίες.