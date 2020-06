Τα 8 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα της δολοφονίας του George Floyd στις ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ για δεύτερη εβδομάδα βρίσκονται σε κατάσταση πολιορκίας εξαιτίας των διαδηλώσεων που πυροδότησε η δολοφονία του Αφροαμερικανού George Floyd. Οι New York Times μέσα από ένα βίντεο με τίτλο «Minutes and 46 Seconds: How George Floyd Was Killed in Police Custody» αναπαριστούν με απόλυτη λεπτομέρεια τη δολοφονία του 46χρονου Αφροαμερικανού. Ο χρόνος που αναφέρει ο τίτλος παραπέμπει στη διάρκεια που ο αστυνομικός Ντέρεκ Τσόβιν είχε το γόνατό του στον λαιμό του Floyd. Μάλιστα, μέσα σε μικρό διάστημα ο άτυχος άνδρας ακούγεται να λέει 16 φορές ότι δεν μπορεί να αναπνεύσει.



Το βίντεο ξεκινάει με την καταγγελία που λέει ότι Floyd πλήρωσε το ψιλικατζίδικο με πλαστό χαρτονόμισμα και κλείνει με τη μεταφορά του αναίσθητου Αφροαμερικανού στο νοσοκομείο. Στην αναπαράσταση φαίνεται ότι οι δύο πρώτοι αστυνομικοί φτάνουν στο σημείο ύστερα από τέσσερα λεπτά. Ο ένας εξ αυτών βγάζει για άγνωστο λόγο βγάζει το όπλο του. Στη συνέχεια τον τραβάει έξω από το κατάστημα, του περνάει χειροπέδες και ακολούθως τον βάζει στον τοίχο.

Λίγα λεπτά μετά - και ενώ έχει φτάσει άλλο ένα περιπολικό - οι αστυνομικοί προσπαθούν να βάλουν τον Floyd στο περιπολικό. Ωστόσο εκείνος πέφτει στο έδαφος. Ο Τσόβιν από την πλευρά του υποστηρίζει ότι ο 46χρονος τους είπε ότι είναι κλειστοφοβικός και αρνείται να μπει μέσα. Ακολουθεί η πρώτη κλήση για ιατρική βοήθεια καθώς ο Αφροαμερικανός, όπως λένε, «αιμορραγεί από το στόμα». Είκοσι λεπτά μετά τη σύλληψη φτάνει ασθενοφόρο με τον Floyd να έχει χάσει τις αισθήσεις του και τον Τσόβιν να συνεχίζει να τον πατά στο λαιμό.