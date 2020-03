Η καινοτόμα πρόταση φοιτητών του ΑΕΙ Πατρών που μπορεί να ξαναφέρει τη νέα γενιά στα χωράφια και τις καλλιέργειες

Δύο συνομήλικοι τελειόφοιτοι συμφοιτητές, από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, οι Διονύσιος Μπίτας και Νίκος – Κυριάκος Παπασταύρος απέδειξαν στη πράξη ότι η τεχνολογία αιχμής μπορεί σήμερα να είναι ένας λόγος, αλλά ακόμα περισσότερο ένα ισχυρό κίνητρο για να επιστρέψει η νέα γενιά στα χωράφια και τις καλλιέργειες. Το μυστικό σε αυτή τη μετάβαση λέγεται «γεωργία ακριβείας».

Οι δύο τους, Πελοποννήσιοι στην καταγωγή, ο ένας από την Κορινθία και ο άλλος από την Ηλεία, κέρδισαν ένα από τα βραβεία του 1ου διαγωνισμού καινοτομίας & επιχειρηματικότητας με την ονομασία «Trikala Innovation Challenge enabled by Vodafone business» που έγινε στα Τρίκαλα, επίσης πήραν το 1ο βραβείο και το εισιτήριο για το FANext 2020 στην Ολλανδία στο 7ο Agrifood Masterclass που διοργάνωσε το Orange Grove που υλοποιήθηκε από το Centre for Value Creation του Wageningen University and Research με έδρα την Ολλανδία. Ο Διονύσης και ο Νίκος-Κυριάκος- έχουν συστήσει μια ομάδα που «ακούει» στο όνομα «ΚΥΤΙΟΝ» και με αυτό το σχήμα διαγωνίστηκαν στο Match & Develop a Startup που έγινε πέρυσι στη Πάτρα και κέρδισαν την 1η θέση και την πρόκριση τους στον 2ο γύρο του 10ου διαγωνισμού Καινοτομίας & Τεχνολογίας NBG Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας όπου επίσης κέρδισαν και πλέον βρίσκονται στην τελική 10αδα του πανελλήνιου διαγωνισμού.

Το εγχείρημα των δύο φοιτητών εντάσσεται στο πλαίσιο διεξαγωγής της διπλωματικής τους εργασίας υπό την επίβλεψη του κου. Δημήτρη Τσιπιανίτη (ΕΔΙΠ), και του κου. Δημοσθένη Καζάκου (ΔΕΠ), μέλη του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, οι οποίοι παραχώρησαν τους χώρους και τον εξοπλισμό του Εργαστηρίου ΣΑΕ στην ομάδα «ΚΥΤΙΟΝ» προκειμένου να διεξάγουν τα πειράματά τους και να αναπτύξουν το σύστημά τους.

Με λίγα λόγια το εγχείρημα των δύο τελειόφοιτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών αφορά σε ένα ανταγωνιστικού κόστους σύστημα εφαρμογής σε γεωργικές καλλιέργειες με χρήση νευρωνικών δικτυών που είναι ικανό να προσφέρει φασματοσκοπική πρόβλεψη ασθενειών, να κάνει χρήσιμες τηλεμετρήσεις, να συγκεντρώνει, να διαχειρίζεται και να αξιολογεί δεδομένα προκειμένου να λάβει αποφάσεις σχετικά με την άρδευση, την υδρολίπανση, παρέχοντας την αναγκαία ενημέρωση στο χρήστη μέσω γραφικού περιβάλλοντος επικοινωνίας το οποίο δεν απαιτεί την παραμικρή τεχνογνωσία ανάγνωσης.

Στόχος και επιδίωξη της ομάδας «ΚΥΤΙΟΝ» είναι να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των αγροτών για την «Γεωργία Ακριβείας».