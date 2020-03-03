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#TAGS Μεταναστευτικό Novartis Πατρών-Πύργου Κορωνοϊός Πατρινό Καρναβάλι 2020
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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΗΛΙΑ ΑΝΤ. ΜΑΖΑΡΑΚΙΩΤΗ

ΕΤΩΝ 77

Θανόντα κηδεύουμε την Τετάρτη 4-3-2020 & ώρα 3 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Αικατερίνης Πατρών.

Η ταφή θα γίνει στο νεκροταφείο Παναγιάς Αλεξιωτίσσης.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΑΙΜΙΛΙΑ ΜΑΖΑΡΑΚΙΩΤΗ, ΕΛΕΝΗ & ΜΠΕΝ ΖΑΚΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΖΑΡΑΚΙΩΤΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ & ΦΛΩΡΑ ΜΑΖΑΡΑΚΙΩΤΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΡΕΛΗΣ.

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΙΩΑΝΝΗΣ & ΜΑΤΟΥΛΑ ΜΑΖΑΡΑΚΙΩΤΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΡΟΥΛΑ ΜΑΖΑΡΑΚΙΩΤΗ, ΚΙΚΗ & ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΟΥΡΤΟΣ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ- ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημόσυνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου - Τηλ. 2610 454184 Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟN ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΔΙΟΝ. ΜΥΛΩΝΑ

ΕΤΩΝ 68

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 & ΩΡΑ 11 ΠΜ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β  ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

 

Η ΜΗΤΕΡΑ: ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΗΡ. ΔΙΟΝ. ΜΥΛΩΝΑ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΔΙΟΝΥΣΗΣ, ΕΥΓΕΝΙΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΜΥΛΩΝΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

Vadarakis Funeral Services
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com

 

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΣΥΝ/ΧΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

ΕΤΩΝ 76

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 4-3-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 3μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΟΒΡΥΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΓΙΩΡΓΟΣ, ΣΩΤΗΡΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΜΑΡΙΑ, ΕΥΑΝΘΙΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟ ΝΙΚ. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ

ΕΤΩΝ 68

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 3-3-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 3μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ ΔΗΜ. ΚΟΙΜ. ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΓΑΘΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΘΙΟΔΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΟΙ ΕΞΑΔΕΦΛΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

 

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 79

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 4-3-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 3μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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