Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΗΛΙΑ ΑΝΤ. ΜΑΖΑΡΑΚΙΩΤΗ
ΕΤΩΝ 77
Θανόντα κηδεύουμε την Τετάρτη 4-3-2020 & ώρα 3 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Αικατερίνης Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο νεκροταφείο Παναγιάς Αλεξιωτίσσης.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΑΙΜΙΛΙΑ ΜΑΖΑΡΑΚΙΩΤΗ, ΕΛΕΝΗ & ΜΠΕΝ ΖΑΚΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΖΑΡΑΚΙΩΤΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ & ΦΛΩΡΑ ΜΑΖΑΡΑΚΙΩΤΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΡΕΛΗΣ.
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΙΩΑΝΝΗΣ & ΜΑΤΟΥΛΑ ΜΑΖΑΡΑΚΙΩΤΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΡΟΥΛΑ ΜΑΖΑΡΑΚΙΩΤΗ, ΚΙΚΗ & ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΟΥΡΤΟΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ- ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημόσυνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου - Τηλ. 2610 454184 Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟN ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΔΙΟΝ. ΜΥΛΩΝΑ
ΕΤΩΝ 68
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 & ΩΡΑ 11 ΠΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΜΗΤΕΡΑ: ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΗΡ. ΔΙΟΝ. ΜΥΛΩΝΑ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΔΙΟΝΥΣΗΣ, ΕΥΓΕΝΙΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΜΥΛΩΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Vadarakis Funeral Services
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΥΝ/ΧΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
ΕΤΩΝ 76
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 4-3-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 3μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΟΒΡΥΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΓΙΩΡΓΟΣ, ΣΩΤΗΡΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΜΑΡΙΑ, ΕΥΑΝΘΙΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟ ΝΙΚ. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ
ΕΤΩΝ 68
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 3-3-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 3μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ ΔΗΜ. ΚΟΙΜ. ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΓΑΘΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΘΙΟΔΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΦΛΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 79
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 4-3-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 3μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.