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ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2020

ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020

ΚΗΔΕΙΕΣ

ΚΗΔΕΙA

 ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΟΛΓΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΕΡΝΑΡΔΗ

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 12:00 μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ Ά ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

 

Η ΕΞΑΔΕΛΦΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (χήρα) ΚΩΝ. ΛΕΜΠΟΤΕΣΗ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

 * Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΑΝΟΥΤΣΟ

ΕΤΩΝ 88

 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 18/2/2020 & ΩΡΑ 4 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΠΠΑ ΑΧΑΙΑΣ

  

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΠΑΝΟΥΤΣΟΥ, ΛΑΜΠΡΙΝΗ & ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΑΔΑΣ

 

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ                         

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας

Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873

κιν 6932318103

fax 2610 340871

email [email protected]

 

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα
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