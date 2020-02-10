Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 10, την Τρίτη 11 & την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΒΑΡΒΑΡΑ χήρα ΔΗΜ. ΜΩΡΑΪΤΗ
ΕΤΩΝ 89
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 10-2-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 3:30μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΤΗ ΜΩΡΑΪΤΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΛΙΝΑ ΜΩΡΑΪΤΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΣΣΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΣΤΕΦΑΝΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ χήρα ΧΡ. ΦΑΚΟΥ
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 10-2-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 11π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΦΑΚΟΥ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΣΧΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΓΙΟΛΑ χήρα ΠΑΝ. ΛΑΜΑΡΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ χήρα ΜΙΧ. ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΑΚΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΑΡΥΔΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΜΠ. ΑΛΜΠΑΝΗ
ΕΤΩΝ 80
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 10-2-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΕΜΕΝΙΚΑ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΛΑΜΠΡΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ,
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ,
ΜΑΡΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΓΕΩΡΓΙΑ (χήρα) ΣΑΡ. ΚΟΥΡΓΙΑΛΗ
ΕΤΩΝ 67
Θανούσα κηδεύουμε τη Δευτέρα 10-2-2020 & ώρα 3 μ.μ. από τον Ιερό Ναο Αγίας Σοφίας Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Α' Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΓΙΑΛΗΣ
ΑΣΠΑΣΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΚΑΡΟΥΜΠΑΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΕΛΕΝΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΑΚΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΡΕΣΤΑ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ.
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον Πολυαγαπημένο μας
ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤ. ΤΑΧΛΙΑΜΠΟΥΡΗ
ΕΤΩΝ 82
Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 11-2-2010 & ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου κάτω Συχαινών (Νεκροταφείο)
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΝΤΩΝΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ
ΟΙ ΑΔ3ΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΓΙΩΡΓΟΣ, ΕΛΕΝΗ, ΑΝΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΜΕΛΙΓΔΗ
ΙΑΤΡΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΕΤΩΝ 55
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 12/2/2020 & ΩΡΑ 3 Μ.Μ.
ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΛΠΙΔΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ : ΜΙΜΗΣ & ΑΛΕΚΑ ΒΑΚΑΛΟΓΛΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΛΕΛΗ & ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ,
ΓΙΩΡΓΟΣ & ΓΙΑΝΝΑ ΒΑΚΑΛΟΓΛΟΥ
Ο ΑΝΗΨΙΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
email [email protected]
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