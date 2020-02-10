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ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2020

ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 10, την Τρίτη 11 & την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 10, την Τρίτη 11 & την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΒΑΡΒΑΡΑ χήρα ΔΗΜ. ΜΩΡΑΪΤΗ

ΕΤΩΝ 89

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 10-2-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 3:30μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΤΗ ΜΩΡΑΪΤΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΛΙΝΑ ΜΩΡΑΪΤΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΣΣΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΣΤΕΦΑΝΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΜΑΡΙΑ χήρα ΧΡ. ΦΑΚΟΥ

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 10-2-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 11π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΦΑΚΟΥ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΣΧΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΓΙΟΛΑ χήρα ΠΑΝ. ΛΑΜΑΡΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ χήρα ΜΙΧ. ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΑΚΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΑΡΥΔΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΜΠ. ΑΛΜΠΑΝΗ

 ΕΤΩΝ 80

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 10-2-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΕΜΕΝΙΚΑ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ

ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΛΑΜΠΡΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ,

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ,

ΜΑΡΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ  ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟ

ΟΙ   ΑΝΕΨΙΟΙ   ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΓΕΩΡΓΙΑ (χήρα) ΣΑΡ. ΚΟΥΡΓΙΑΛΗ

ΕΤΩΝ 67

Θανούσα κηδεύουμε τη Δευτέρα 10-2-2020 & ώρα 3 μ.μ. από τον Ιερό Ναο Αγίας Σοφίας Πατρών.

Η ταφή θα γίνει στο Α' Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΓΙΑΛΗΣ

ΑΣΠΑΣΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΚΑΡΟΥΜΠΑΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΕΛΕΝΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΑΚΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΡΕΣΤΑ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ.

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον Πολυαγαπημένο μας

ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤ. ΤΑΧΛΙΑΜΠΟΥΡΗ

ΕΤΩΝ 82

Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 11-2-2010 & ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου κάτω Συχαινών (Νεκροταφείο)

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΝΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΝΤΩΝΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ

ΟΙ ΑΔ3ΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΓΙΩΡΓΟΣ, ΕΛΕΝΗ, ΑΝΝΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΜΕΛΙΓΔΗ

ΙΑΤΡΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟ   ΕΤΩΝ 55

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 12/2/2020 & ΩΡΑ 3 Μ.Μ.

ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ :  ΕΛΠΙΔΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ :  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ :  ΜΙΜΗΣ & ΑΛΕΚΑ ΒΑΚΑΛΟΓΛΟΥ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΛΕΛΗ & ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ,

ΓΙΩΡΓΟΣ & ΓΙΑΝΝΑ ΒΑΚΑΛΟΓΛΟΥ

Ο ΑΝΗΨΙΟΣ :  ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας

Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873

κιν 6932318103

fax 2610 340871

email [email protected]

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