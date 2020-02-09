Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΜΠ. ΑΛΜΠΑΝΗ
ΕΤΩΝ 80
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 10-2-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΕΜΕΝΙΚΑ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΛΑΜΠΡΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ,
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ,
ΜΑΡΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΓΕΩΡΓΙΑ (χήρα) ΣΑΡ. ΚΟΥΡΓΙΑΛΗ
ΕΤΩΝ 67
Θανούσα κηδεύουμε τη Δευτέρα 10-2-2020 & ώρα 3 μ.μ. από τον Ιερό Ναο Αγίας Σοφίας Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Α' Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΓΙΑΛΗΣ
ΑΣΠΑΣΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΚΑΡΟΥΜΠΑΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΕΛΕΝΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΑΚΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΡΕΣΤΑ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ.
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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