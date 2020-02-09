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ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2020

ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΜΠ. ΑΛΜΠΑΝΗ

 ΕΤΩΝ 80

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 10-2-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΕΜΕΝΙΚΑ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ

ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΛΑΜΠΡΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ,

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ,

ΜΑΡΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ  ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟ

ΟΙ   ΑΝΕΨΙΟΙ   ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΓΕΩΡΓΙΑ (χήρα) ΣΑΡ. ΚΟΥΡΓΙΑΛΗ

ΕΤΩΝ 67

Θανούσα κηδεύουμε τη Δευτέρα 10-2-2020 & ώρα 3 μ.μ. από τον Ιερό Ναο Αγίας Σοφίας Πατρών.

Η ταφή θα γίνει στο Α' Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΓΙΑΛΗΣ

ΑΣΠΑΣΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΚΑΡΟΥΜΠΑΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΕΛΕΝΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΑΚΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΡΕΣΤΑ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ.

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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