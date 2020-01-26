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ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2020

ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟN ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΕΛ. ΖΕΓΚΙΝΟΓΛΟΥ

(ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ)

ΕΤΩΝ 74

ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 & ΩΡΑ 3 ΜΜ  ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΝΕΚΡΩΝ ΡΙΤΣΩΝΑΣ.  

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΕΛΕΑΝΑ.

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

Γραφείο Τελετών «Βανταράκης»

Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

Τηλ./Fax: 2610 436425

Υποκατάστημα:

Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

www.vadarakis.com

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΝΤΩΝ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 79

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-1-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΟΥΣΙΟΥ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ,

ΑΝΤΩΝΙΑ & ΒΡΑΝΑΣ ΚΑΡΑΦΑΣΟΥΛΗΣ,

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΦΩΤΙΟΣ ΜΠΕΡΔΕΝΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΙΑΣΩΝΑΣ,ΦΑΝΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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