Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟN ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΕΛ. ΖΕΓΚΙΝΟΓΛΟΥ
(ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ)
ΕΤΩΝ 74
ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 & ΩΡΑ 3 ΜΜ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΝΕΚΡΩΝ ΡΙΤΣΩΝΑΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΕΛΕΑΝΑ.
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Γραφείο Τελετών «Βανταράκης»
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΝΤΩΝ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 79
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-1-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΟΥΣΙΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ,
ΑΝΤΩΝΙΑ & ΒΡΑΝΑΣ ΚΑΡΑΦΑΣΟΥΛΗΣ,
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΦΩΤΙΟΣ ΜΠΕΡΔΕΝΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΙΑΣΩΝΑΣ,ΦΑΝΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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