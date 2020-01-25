Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 26 και τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΤΩΝ 80
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26/1/2020 & ΩΡΑ 12:30 Μ.Μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΕΓΛΥΚΑΔΑΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
NIKOΛΑΟ ΦΙΛ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 65
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26-1-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΟΥΣΙΚΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΕΛΕΝΗ & ΦΩΤΙΟΣ ΜΑΡΤΑΚΟΣ, ΟΥΡΑΝΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΕΥΑΝΘΙΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΣΟΦΙΑ ΧΗΡ. ΓΕΩΡΓ. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
{ΕΤΩΝ: 84}
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
& ΩΡΑ 2 Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΡΑΓΚΑ ΑΧΑΙΑΣ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ,
ΘΕΟΔΩΡΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΗΡ. ΔΙΟΝ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ,
ΦΩΤΙΟΣ & ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ, ΜΟΔΕΣΤΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΗΡ. ΓΕΩΡΓ. ΚΟΥΝΑΒΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡ. ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών «Βανταράκης»
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟN ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΕΛ. ΖΕΓΚΙΝΟΓΛΟΥ
(ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ)
{ΕΤΩΝ 74}
ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 & ΩΡΑ 3 ΜΜ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΝΕΚΡΩΝ ΡΙΤΣΩΝΑΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΕΛΕΑΝΑ.
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Γραφείο Τελετών «Βανταράκης»
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
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