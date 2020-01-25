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ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2020

ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 26 και τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 26 και τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΕΤΩΝ 80

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26/1/2020 & ΩΡΑ 12:30 Μ.Μ.

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΕΓΛΥΚΑΔΑΣ

Η ΑΔΕΛΦΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ   ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας

Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
 
Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873

κιν 6932318103

fax 2610 340871

email [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

NIKOΛΑΟ ΦΙΛ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 65

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26-1-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ  12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΟΥΣΙΚΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΕΛΕΝΗ & ΦΩΤΙΟΣ ΜΑΡΤΑΚΟΣ, ΟΥΡΑΝΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΕΥΑΝΘΙΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΣΟΦΙΑ ΧΗΡ. ΓΕΩΡΓ. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

{ΕΤΩΝ: 84}

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

& ΩΡΑ 2 Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΡΑΓΚΑ ΑΧΑΙΑΣ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ,

ΘΕΟΔΩΡΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΗΡ. ΔΙΟΝ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ,

ΦΩΤΙΟΣ & ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ, ΜΟΔΕΣΤΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΗΡ. ΓΕΩΡΓ. ΚΟΥΝΑΒΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡ. ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ    ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφείο Τελετών «Βανταράκης»

Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

Τηλ./Fax: 2610 436425

Υποκατάστημα:

Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

www.vadarakis.com

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟN ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΕΛ. ΖΕΓΚΙΝΟΓΛΟΥ

(ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ)

{ΕΤΩΝ 74}

ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 & ΩΡΑ 3 ΜΜ  ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΝΕΚΡΩΝ ΡΙΤΣΩΝΑΣ.  

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΕΛΕΑΝΑ.

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

Γραφείο Τελετών «Βανταράκης»

Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

Τηλ./Fax: 2610 436425

Υποκατάστημα:

Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

www.vadarakis.com

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