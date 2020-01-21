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ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2020

ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

 

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΧΗΡΑ ΗΛ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ

 ΕΤΩΝ 95

 

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22-1-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 Μ.Μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΠΟΥΡΝΑΡΟΚΑΣΤΡΟ

 ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΛΕΝΗ & ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑΣ,

ΒΑΣΛΙΚΗ χηρα ΔΗΜ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ,

ΙΩΑΝΝΑ χηρα ΔΙΟΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ,

ΔΗΜΗΤΡΑ & ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΙΤΣΟΣ

 ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

 

OI ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

 

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ  ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

  

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κηδείες
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