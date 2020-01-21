Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΧΗΡΑ ΗΛ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 95
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22-1-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 Μ.Μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΠΟΥΡΝΑΡΟΚΑΣΤΡΟ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΛΕΝΗ & ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑΣ,
ΒΑΣΛΙΚΗ χηρα ΔΗΜ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΙΩΑΝΝΑ χηρα ΔΙΟΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΔΗΜΗΤΡΑ & ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΙΤΣΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
OI ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
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