Χριστούγεννα στο νοσοκομείο έκανε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου

Μπορεί τα φετινά Χριστούγεννα να μην με βρήκαν έτσι όπως θα ήθελα και είχα φανταστεί, αλλά οι εικόνες ήταν τόσο δυνατές και διδακτικές.. που μια μέρα σαν και αυτή συνειδητοποιείς ακόμα μια φορά τι τελικά έχει σημασία! Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο με υγεία, από ένα μέρος με πολλή αγάπη και ζεστασιά!