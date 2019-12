TEDxPatras 2019: Όσα είδαμε στο δεύτερο session

Με μελωδίες από μία αγαπημένη μουσουργό άνοιξε το δεύτερο session του TEDxPatras 2019. Ερμηνεύοντας το “Ride above the sun where you can see”, η Ειρήνη Σκυλακάκη τραγούδησε για το TEDxPatras 2019, γεμίζοντας την αίθουσα με τη γλυκιά παρουσία και τις τρυφερές της μελωδίες. Η μουσική θα είναι πάντα το καταφύγιο όλων όσων συνεχίζουν να ονειρεύονται σε καιρούς αβέβαιους…

Ποια η σχέση της θετικής ψυχολογίας με την αβεβαιότητα; Ποια τα “δώρα” την αβεβαιότητας; Πώς τελικά μπορούμε να διαχειριστούμε την αβεβαιότητα υπέρ μας; Τα τρία αυτά ερωτήματα βρέθηκαν στο κέντρο της ομιλίας του Αναστάσιου Σταλίκα, που άνοιξε τον κύκλο των ομιλιών. Η αβεβαιότητα σίγουρα δεν είναι ευχάριστη- είναι όμως απαραίτητη. Γιατί είναι η συνθήκη εκείνη που μας αναγκάζει διαρκώς να εξελισσόμαστε, να αναζητούμε την ευτυχία και, τελικά, να καταλήγουμε- όπως και ο Αναστάσιος Σταλίκας- να μνημονεύουμε τα λόγια του Oscar Wilde: “Life is too important to be taken seriously”.

Για τον Όθωνα Αναστασάκη, η αβεβαιότητα υπάρχει παντού γύρω μας. Ο Διευθυντής του Κέντρου Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (SEESOX) αποτύπωσε με σαφήνεια το πλέον χαρακτηριστικό γνώρισμα της σύγχρονης εποχής: το απρόβλεπτο. Με αφετηρία του λόγου του τα γεγονότα του 1989 και αναφερόμενος στο κυρίαρχο γεγονός της περιόδου, την πτώση του τείχους του Βερολίνου, μίλησε για την αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει την ίδια τη φύση της γεωπολιτικής στρατηγικής. Για τον ίδιο, είναι σχεδόν αδύνατο να καθορίσεις το παρόν, πολλώ δε μάλλον να προβλέψεις το μέλλον. Μέσα σε μια τέτοια πραγματικότητα, καλούμαστε να αναλάβουμε το μερίδιο της ευθύνης που μας αναλογεί: να διαφυλάξουμε τις αξίες μας, να μην αδιαφορούμε για τις γεωπολιτικές εξελίξεις, να ενημερωνόμαστε υπεύθυνα και να δρούμε αναλόγως.

Οι πολεμικοί ανταποκριτές δεν είναι εθισμένοι στον κίνδυνο. Αυτό κατέρριψε από τη σκηνή του TEDxPatras 2019 η πολεμική ανταποκρίτρια Sophie - Nivelle Cardinale. Επιβεβαιώνοντας όμως άλλα κλισέ για το δημοσιογραφικό επάγγελμα: Ναι, τα μεγάλα φουλάρια είναι εξαιρετικά χρήσιμα ως επίδεσμοι, πετσέτες, αυτοσχέδια μάσκα για δακρυγόνα. Παρόλα αυτά, όσοι κάνουν αυτή τη δουλειά, δεν ευχαριστιούνται την απώλεια ζωών που καταγράφουν, ούτε θριαμβολογούν για το μέγεθος της καταστροφής που μας αφηγούνται. Για την ακρίβεια, απλώς ακολουθούν εκείνη που κάθε φορά τους εξασφαλίζει πρόσβαση στο πεδίο της δράσης. Στο ερώτημα τι προσφέρει ένα τόσο «σκληρό» επάγγελμα, η απάντηση είναι απλή: την τραγική επίγνωση πως όσα καταγράφεις πιθανό να λάβουν τη μορφή μονιμότητας, την ανακούφιση πως έχεις πρόσβαση στην αλήθεια.

Η λέξη Αβεβαιότητα παραπέμπει τον δημοσιογράφο και συγγραφέα, Νίκο Παπαδογιάννη στον “εφιάλτη” κάθε συναδέλφου του: την ανησυχία που νιώθει κανείς, όταν καλείται να γεμίσει ένα λευκό χαρτί με τις τρέχουσες ειδήσεις. Έχοντας την πεποίθηση ότι αβεβαιότητα είναι η ίδια η ζωή, ο ομιλητής επιχείρησε να συνδέσει τις πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις με τη διαρκή μεταβολή των ορίων ανάμεσα σε όσα μπορούμε να θεωρήσουμε βέβαια και σε όσα όχι. Μπορεί η παλιά ατζέντα να έχει μετατραπεί σε έναν απλό τηλεφωνικό κατάλογο κινητού, ωστόσο ο Νίκος Παπαδογιάννης έχει τον δικό του κατάλογο: αυτόν που συνθέτουν οι ιστορίες μορφών του αθλητισμού και της αθλητικογραφίας. Έναν κατάλογο που παρουσίασε στο κοινό, κάνοντας την προσωπική του αναδρομή σε στιγμές που μοιράστηκε με πρόσωπα όπως ο αθλητικογράφος Φίλιππος Συρίγος, ο μουσικός Γιάννη Κούτρας, ο αθλητής Γιώργος Κούδας, η Κική Τσακαλδήμη- που τόλμησε να κατακτήσει την κορυφή του Έβερεστ- καθώς και ο διεθνής μπασκετμπολίστας Γιάννης Αντετοκούμπο.

«Είχα τα πάντα». Με αυτή τη δήλωση ξεκίνησε την ομιλία του ο Alex Flynn. Ο αθλητής και κυνηγός της περιπέτειας μοιράστηκε μαζί μας την ιστορία του, σε μια ομιλία που έκοψε την ανάσα και συγκίνησε. Η αναίρεση κάθε βεβαιότητας και η επικράτηση μιας καθολικής αβεβαιότητας στην υγεία του, η βεβαιότητα πως θα πορευθείς με μία ασθένεια για το υπόλοιπο της ζωής σου, χώρισε την προσωπική βιογραφία του Alex Flyn στα δύο για πάντα. Οδηγώντας τον, από την κορυφή του κόσμου και μια τέλεια εκδοχή ζωής- αυτή του επιτυχημένου επαγγελματία, κορυφαίου αθλητή και ευτυχισμένου συζύγου- στην πραγματικότητα της ασθένειας του Parkinson και το αναπότρεπτο των περιορισμών που θέτει. Μετά από μια τέτοια ανατροπή, μπορεί κανείς να συνεχίσει; Όπως αποκάλυψε η αφήγηση που ξεδιπλώθηκε μπροστά στο κοινό του TEDxPatras 2019, μπορεί. Όταν η ανθρώπινη θέληση κυριαρχεί, τότε όλα είναι πιθανά: ακόμα και να μετατρέψεις τη μεγαλύτερή σου αδυναμία σε κίνητρο και έμπνευση για να αλλάξεις αυτό που μοιάζει αμετακίνητα βέβαιο: τα όρια που σου θέτει το ίδιο σου το σώμα.

Το τρίτο session έρχεται έτοιμο να κορυφώσει το ενδιαφέρον του κοινού, ρίχνοντας την αυλαία του TEDxPatras 2019.

Παρακολουθήστε ζωντανά το TEDxPatras 2019 στο 2019.tedxpatras.com. Πλούσιο υλικό για όλα όσα συμβαίνουν στο TEDxPatras και το Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, μέσα από το Facebook, το Twitter και το Instagram.