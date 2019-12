H σειρά αναψυκτικών λουξ plus n’ light αρωγός της διημερίδας του Συλλόγου Διαβητικών Αθήνας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη η Λουξ «αγκάλιασε» τη διημερίδα του Συλλόγου Διαβητικών Αθήνας που πραγματοποιήθηκε στις 29 και 30 Οκτωβρίου 2019 στα πλαίσιο των δράσεών του για το Σακχαρώδη Διαβήτη.

Ειδικότερα, η Λουξ με έντονη παρουσία στην εκδήλωση, που είχε ως στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού για τον Σακχαρώδη Διαβήτη, προσέφερε στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να γνωρίσουν τη μοναδική συνταγολογία αλλά και την απαράμιλλη γεύση των αναψυκτικών λουξ plus ‘n light.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η πρωτοπόρα σειρά ολιγοθερμιδικών αναψυκτικών λουξ plus 'n light, που κυκλοφόρησε η εταιρεία, με 0% ζάχαρη, 100% φυσικά γλυκαντικά, υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C στην πορτοκαλάδα και στη λεμονάδα και 60% λιγότερες θερμίδες, εισάγει μια νέα κατηγορία και μια καινοτομία σε διεθνές επίπεδο. Όλα τα προϊόντα της σειράς λουξ plus ‘n light είναι κατάλληλα και για διαβητικούς χάρη στο χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη που εξασφαλίζει η μοναδική συνταγολογία τους με 100% φυσικές γλυκαντικές ουσίες.

Η Λουξ, που εδώ και 70 χρόνια πορεύεται δυναμικά, δημιουργεί καινοτόμα προϊόντα που βρίσκονται σε πλήρη ακολουθία με τις αναδυόμενες τάσεις της αγοράς και ικανοποιούν τις ιδιαίτερες ανάγκες του καταναλωτικού κοινού.