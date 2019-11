Η υπέροχη ζωή ενός γκέι που υιοθέτησε μωρό με σύνδρομο Down, που δεν ήθελε κανείς

View this post on Instagram

Denti puliti! Pigiama messo...ora papà si addormenterà mentre Alba guarda i cartoni in tv! #albatrapanese #nataperte #trisomia21 #t21 #downstyndrome #sindromedidawn #sindromededown #singledad #singledadlife #adoption #diversityandinclusion #divercityisbeautiful #cromosomo21 #inclusion #sendofeliz #goodvibes #sejafeliz