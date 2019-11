"Ασφυκτιούν" μέσα κι έξω από το σχολείο οι μαθητές σε γυμνάσια και λύκεια

Another brick in the wall τραγουδούσαν αρκετά χρόνια πριν οι Pink Floyd, εκφράζοντας σε πολλές περιπτώσεις τα συναισθήματα αρκετών παιδιών στα σχολεία. Φαίνεται ακόμη και σήμερα οι Έλληνες μαθητές νοιώθουν κάπως έτσι.

Διαχρονικά, αλλά σήμερα περισσότερο, τα παιδιά ασφυκτιούν στις σχολικές αίθουσες (και κυρίως οι έφηβοι) καθώς νοιώθουν ότι δεν έχουν ιδιαίτερη υποστήριξη από τους καθηγητές και τους συμμαθητές τους.

Με το πέρασμα των χρόνων ,το ποσοστό των εφήβων που αναφέρουν ότι δεν τους αρέσει καθόλου το σχολείο έχει διπλασιαστεί, ενώ ενας στους τρείς μαθητές δηλώνει οτι νοιώθει πίεση στο σχολείο και κυρίως τα κορίτσια.

Τα συμπεράσματα αυτά προέρχονται απο έρευνα, που έγινε σε δείγμα 3.863 μαθητών από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας, Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακριβείας «ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ» (ΕΠΙΨΥ), για τη σχολική ζωή των εφήβων στην Ελλάδα

Όπως αναφέρουν οι ερευνητές, οι έφηβοι περνούν ένα σημαντικό μέρος της καθημερινότητάς τους στο σχολείο. Όπως έχει τεκμηριωθεί από πλήθος ερευνών, ένα θετικό σχολικό περιβάλλον μπορεί να αποτελέσει προστατευτικό παράγοντα για την ανάπτυξη και τη διαμόρφωση της προσωπικότητας του εφήβου ενώ αντιθέτως ένα προβληματικό σχολικό περιβάλλον οδηγεί συχνά σε χαμηλή ικανοποίηση από τη ζωή, εκδήλωση ψυχοσωματικών συμπτωμάτων και εμπλοκή σε συμπεριφορές υψηλού κινδύνου, όπως η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών.

To ΕΠΙΨΥ κρίνει σκόπιμο να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί, οι πολιτικοί, οι οικογένειες των εφήβων και το ευρύ κοινό για τα ευρήματα της πανελλήνιας έρευνας στο μαθητικό πληθυσμό εφηβικής ηλικίας που διεξήχθη μέσα στο 2018 και που αφορούν τη σχολική ζωή των εφήβων στην Ελλάδα.

