Η Λουξ χορηγός στην 16η Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής WRO

Η Λουξ αποτέλεσε χορηγό των σχολικών ομάδων της Πάτρας που έλαβαν μέρος στην Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής WRO, που διοργανώθηκε για 16η συνεχή χρονιά από τον Οργανισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής WRO Hellas. Για ακόμη μία χρονιά, ταλαντούχοι μαθητές υπό την καθοδήγηση των έμπειρων εκπαιδευτικών τους, έθεσαν υψηλούς στόχους και η Λουξ στήριξε δυναμικά την αξιόλογη προσπάθειά τους.

Ειδικότερα, οι ομάδες που έλαβαν μέρος στη διοργάνωση εργάστηκαν επί 5 ολόκληρους μήνες, έτσι ώστε να διεκδικήσουν μία θέση στον τελικό της Ολυμπιάδας Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, η οποία διεξήχθη από τις 8 έως τις 10 Νοεμβρίου 2019 στην πόλη Γκιούρ της Ουγγαρίας. H Λουξ «ταξίδεψε» μέχρι την Ουγγαρία, μέσα από την Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής WRO, όπου βρέθηκε στο πλευρό των δυο τοπικών ομάδων από την Πάτρα, που κατάφεραν να διακριθούν νωρίτερα στον 11ο Εθνικό διαγωνισμό WRO Hellas, αναδεικνύοντας το ταλέντο των νέων ανθρώπων της χώρας. Αξίζει να σημειωθεί, ότι αυτή τη χρονιά το θέμα της Ολυμπιάδας ήταν οι «Smart Cities» και οι μαθητές κλήθηκαν να παρουσιάσουν νέες, καινοτόμες ιδέες που θα βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση των πόλεων του μέλλοντος, των λεγόμενων «Έξυπνων Πόλεων».

Η κοινωνική υπευθυνότητα αποτελεί οικειοθελή δέσμευση για τη Λουξ και βασικό συστατικό της φιλοσοφίας της, για αυτό και η εταιρεία υποστηρίζει έμπρακτα και με ιδιαίτερη ευαισθησία δράσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα, που βελτιώνουν σημαντικά την κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείται.

Λίγα λόγια για τη Λουξ

Η Λουξ, η μεγαλύτερη 100% ελληνική εταιρεία αναψυκτικών και χυμών, με παρουσία στην αγορά από το 1950, ξεχωρίζει για τις αυθεντικές συνταγές, την υψηλή ποιότητα και τη χαρακτηριστική γεύση των προϊόντων λουξ, ακολουθώντας μια σταθερή ανοδική πορεία. Με τίτλους όπως, Superbrand 2017 και "Επώνυμο Ελληνικό Προϊόν"- Made in Greece 2017, συνεχίζει να διακρίνεται για την προτίμηση των καταναλωτών, με ισχυρή παρουσία στα ράφια εντός και εκτός συνόρων. Η πρόσφατη δυναμική της είσοδος στο χώρο των ολιγοθερμιδικών αναψυκτικών και του παγωμένου τσαγιού με τις καινοτόμες σειρές λουξ plus 'n light και λουξ plus 'n light tea αντίστοιχα, έχει αναδείξει τη Λουξ σε πρωτοπόρο της αγοράς, επαναπροσδιορίζοντας τις προοπτικές του ελληνικού αναψυκτικού.