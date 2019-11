Νέα σημαντική βράβευση για την εταιρεία Λουξ

Η Λουξ απέσπασε μια ακόμα σημαντική διάκριση για τις καινοτόμες σειρές λουξ plus ‘n light και λουξ plus ‘n light tea καθώς η υψηλή ποιότητα των προϊόντων αυτών βραβεύτηκε στα Healthy Diet Awards, τα οποία διεξήχθησαν στις 30 Οκτωβρίου 2019, στο Athenaeum InterContinental, στην Αθήνα.

Ειδικότερα, η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία αναψυκτικών και χυμών, εντυπωσιάζοντας την κριτική επιτροπή, κατέκτησε το Silver βραβείο στην ενότητα “Light Product of the Year” και συγκεκριμένα στην κατηγορία “Light Beverage Products” για την καινοτόμα σειρά λουξ plus ‘n light με 0% ζάχαρη, 100% φυσικά γλυκαντικά, υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C στην πορτοκαλάδα και στη λεμονάδα και 60% λιγότερες θερμίδες καθώς και για τη σειρά λουξ plus ‘n light tea, που ακολουθεί επίσης τη φιλοσοφία, όσον αφορά στη συνταγολογία των plus 'n light.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι στην εν λόγω κατηγορία δεν δόθηκε Gold βραβείο, καθώς η Λουξ απέσπασε την ίδια βαθμολογία με άλλη εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο, εντείνοντας περεταίρω τη σημασία της διάκρισης. Παράλληλα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η εταιρεία ενημέρωσε το κοινό για τα βραβευμένα, καινοτόμα προϊόντα της λουξ plus’ n light και λουξ plus ‘n light tea, τα οποία μάλιστα προσέφερε ως δώρο στους παρευρισκόμενους.

Η Λουξ με τη συμμετοχή της στα Healthy Diet Awards, που διοργανώθηκαν με στόχο την επιβράβευση εταιρειών που προσφέρουν άριστα προϊόντα, τα οποία έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη του κοινού, ανέδειξε τις καινοτόμες προϊοντικές της προτάσεις και κατάφερε να διακριθεί ανάμεσα σε σημαντικούς δρώντες του κλάδου.

Τέλος, με σεβασμό προς τους καταναλωτές και με συνεχόμενη στόχευση στην προώθηση της υγιεινής και ισορροπημένης διατροφής, η Λουξ αφουγκράζεται τις ανάγκες της αγοράς και του κοινού προσφέροντας εδώ και δεκαετίες μοναδικής ποιότητας και απαράμιλλης γεύσης προϊόντα.

Λίγα λόγια για τη Λουξ

Η Λουξ, η μεγαλύτερη 100% ελληνική εταιρεία αναψυκτικών και χυμών, με παρουσία στην αγορά από το 1950, ξεχωρίζει για τις αυθεντικές συνταγές, την υψηλή ποιότητα και τη χαρακτηριστική γεύση των προϊόντων λουξ, ακολουθώντας μια σταθερή ανοδική πορεία. Με τίτλους όπως, Superbrand 2017 και "Επώνυμο Ελληνικό Προϊόν"- Made in Greece 2017, συνεχίζει να διακρίνεται για την προτίμηση των καταναλωτών, με ισχυρή παρουσία στα ράφια εντός και εκτός συνόρων. Η πρόσφατη δυναμική της είσοδος στο χώρο των ολιγοθερμιδικών αναψυκτικών και του παγωμένου τσαγιού με τις καινοτόμες σειρές λουξ plus 'n light και λουξ plus 'n light tea αντίστοιχα, έχει αναδείξει τη Λουξ σε πρωτοπόρο της αγοράς, επαναπροσδιορίζοντας τις προοπτικές του ελληνικού αναψυκτικού.

*Στο φωτογραφικό υλικό διακρίνονται από τα αριστερά προς τα δεξιά ο Παναγιώτης Ν. Σκανδάμης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος του panel βιολογικών κινδύνων EFSA καθώς και ο Δημήτριος Λυμπέρης, Διευθυντής Πωλήσεων της Λουξ.