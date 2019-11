Ποιος είναι ο νέος Διευθυντής Καρδιοχειρουργικής του ΠΓΝΠ - Ο Νίκος Χαροκόπος μιλά στο thebest.gr

Ποιος είναι ο Νίκος Χαροκόπος

Γεννήθηκα στη Χίο το Μάιο του 1963. Είμαι έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών. Ξεκίνησα τις βασικές μου σπουδές στη Χίο και τελείωσα τις γυμνασιακές μου στην Αθήνα. Τον Ιούνιο του 1981 αποφοίτησα με «Άριστα» από το Β Λύκειο Καλλιθέας στην Αθήνα. Τον Οκτώβριο του ιδίου χρόνου εγγράφηκα - μετά από Πανελλήνιες εισαγωγικές εξετάσεις - στην Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ. Τον Ιούνιο του 1988 απεφοίτησα από την Ιατρική Σχολή με βαθμό «Λίαν Καλώς».

Από τον Αύγουστο 1988 έως και τον Αύγουστο 1991 ειδικεύτηκα στη Γενική Χειρουργική στην Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου της Θράκης. Το Μάρτιο του 1992 αναγορεύτηκα διδάκτορας του τμήματος Ιατρικής του ΔΠΘ. Το Μάρτιο του 1992, ξεκίνησα την ειδικότητα της Χειρουργική Θώρακος-Καρδιάς στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών. Στη θέση αυτή εργάστηκα μέχρι τον Νοέμβριο του 1993, όταν - αναζητώντας την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση μου- απεφάσισα να διακόψω την ειδικότητα στην Ελλάδα και να τη συνεχίσω στο εξωτερικό.

Πριν αναχωρήσω για το εξωτερικό, υπηρέτησα την υποχρεωτική στρατιωτική μου θητεία, στο 406 ΓΣΝ Ιωαννίνων και στο 401 ΓΣΝ Αθηνών, ως οπλίτης Ιατρός (1994). Το Φεβρουάριο 1995, ξεκίνησα την εκπαίδευση μου στη Χειρουργική Θώρακος-Καρδιάς στην Αγγλία εργαζόμενος στα Νοσοκομεία το St Thomas’ Hospital του Λονδίνου, Royal Infirmary Hospital στο Stoke-on-Trend και Cardiothoracic Centre του Liverpool (CTC) έως και τον Αύγουστο του 1997. Έχοντας συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο για την απόκτηση του τίτλου της ειδικότητος, πέρασα επιτυχώς τις εξετάσεις ειδικότητας το Δεκέμβρη του 1997, στην Ελλάδα. Αναγνώρισα τον τίτλο της ειδικότητάς μου στην Αγγλία τον Ιούνιο του 1998.

Στις αρχές του 1999, επέστρεψα στην Αγγλία, όπου εργάστηκα σε μεγάλα Καρδιοχειρουργικά κέντρα όπως το Royal Infirmary Hospital στο Stoke-on-Trend, το Derriford Hospital στο Plymouth και το μεταμοσχευτικό τμήμα του Cardiothoracic Surgery Dept στο St George’s Hospital στο Λονδίνο, που απετέλεσε και τον κεντρικό άξονα της μετεκπαίδευσής μου στον τομέα των μεταμοσχεύσεων. Έχοντας σαφή προσανατολισμό για την άσκηση της Χειρουργικής Θώρακος και Καρδιάς στα πλαίσια του Πανεπιστημιακού ή του Δημόσιου τομέα, στόχος μου ήταν -από τότε- να εργαστώ στην Ελλάδα και να προσφέρω τις γνώσεις και την αποκτηθείσα εμπειρία μου στο κοινό όφελος. Αυτό υλοποιήθηκε κατά τον καλύτερο τρόπο όταν το Μάρτιο του 2000 εκλέχτηκα Λέκτορας του Ιατρικού τμήματος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ΑΠΘ (ΦΕΚ 143/14-7- 2000) με γνωστικό αντικείμενο «Χειρουργική Θώρακος και Καρδιάς».

Ανέλαβα τα καθήκοντα μου τον Ιούλιο του 2000 και με απόφαση του Χειρουργικού Τομέα του Τμήματος Ιατρικής εντάχτηκα στη Χειρουργική Κλινική Θώρακος Καρδιάς και Μεγάλων Αγγείων. Το Δεκέμβριο του 2005 εκλέχτηκα Επίκουρος Καθηγητής του Ιατρικού τμήματος του ΑΠΘ (ΦΕΚ 238/11-8-2006) με γνωστικό αντικείμενο «Χειρουργική Θώρακος και Καρδιάς» - μετά από προκήρυξη της εξέλιξης της θέσεως. Υπηρετώντας από τις θέσεις αυτές στο ΑΠΘ επί 9 έτη, είχα την ευκαιρία να ασκήσω αυτόνομο χειρουργικό έργο που εκτείνονταν σε όλο το φάσμα της μοντέρνας καρδιοχειρουργικής των ενηλίκων, πλην των μεταμοσχεύσεων, καθώς και της τρέχουσας Θωρακοχειρουργικής.

Από το Φεβρουάριο 2007 έως το Μάιο του 2007 - με επίσημη εκπαιδευτική άδεια από το πανεπιστήμιο- συμμετείχα στις κλινικές δραστηριότητες της καρδιοχειρουργικής κλινικής St Luc, Brussels Belgium κάτω από την εποπτεία του καθηγητή Prof G El Khoury, ο οποίος χαίρει διεθνούς αναγνώρισης για τη δουλειά του στην επιδιόρθωση των καρδιακών βαλβίδων και στη χειρουργική της αορτής. Τον Ιούνιο 2007 με αίτηση μου προς την ΓΣ του Ιατρικού Τμήματος του ΑΠΘ και του Πανεπιστημίου Αθηνών, ζήτησα τη μετακίνησή μου από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, βάσει του άρθρου 5 του Ν 2517/97, λόγω σοβαρών προσωπικών λόγων. Η αίτηση μου αυτή έγινε δεκτή από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών κατόπιν συνεδριάσεως της Γ.Σ. την 19-7-07.

Η Γ.Σ. του ΑΠΘ παρέπεμψε το θέμα στο Χειρουργικό Τομέα. Ο Χειρουργικός Τομέας μετά από συνέλευση και ψηφοφορία απέρριψε το αίτημα μου, με 43 ψήφους κατά της μετακίνησης μου και 37 υπέρ αυτής.

Ως εκ τούτου, και καθώς οι λόγοι που επέβαλλαν τη μετακίνησή μου στην Αθήνα ήταν όντως ισχυροί, τον Οκτώβριο 2009 παραιτήθηκα από το ΑΠΘ και συνέχισα την άσκηση της Καρδιοχειρουργικής στον Ιδιωτικό Τομέα στην Αθήνα, πλαισιωμένος από αυτόνομη Ιατρική Ομάδα (ΙΑΣΩ GENERAL και ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ Αθηνών). Τον Ιούλιο 2013, επέστρεψα στην Αγγλία - διακόπτοντας την εργασία μου στον Ιδιωτικό Τομέα – παίρνοντας μόνιμη θέση Consultant στο Essex Cardiothoracic Centre, όπου βρίσκομαι και εργάζομαι μέχρι σήμερα.

ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ :

Τον Ιούλιο του 2013 προσλήφθηκα στο Essex Cardiothoracic Centre, όπου υπηρετώ μέχρι σήμερα σε μόνιμη θέση εργασίας ως Consultant Cardiac Surgeon. To Essex Cardiothoracic Centre, είναι ένα σύγχρονο κέντρο Χειρουργικής Θώρακος και Καρδιάς, το οποίο πρωτολειτούργησε το 2007, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο τετραόροφο κτίριο 14.000m 2 . Διοικητικά ανήκει στο Basildon and Thurrock University Hospital το οποίο είναι Partner του University of Central London (UCL). Είναι χωροταξικά ανεξάρτητο και προσφέρει τριτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας σε καρδιοχειρουργικούς, θωρακοχειρουργικούς και καρδιολογικούς ασθενείς, οι οποίοι παραπέμπονται από όλη τη Νότιο-Ανατολική Αγγλία

. Είναι σε ετοιμότητα εφημερίας για καρδιοχειρουργικά, θωρακοχειρουργικά και καρδιολογικά περιστατικά 24ωρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Διαθέτει τη δική του ανεξάρτητη διαγνωστική μονάδα απεικόνισης με MRI scanner και 64-slice CT scanner. Υποστηρίζεται από καρδιολογική μονάδα που αποτελείται από 4 αίθουσες επεμβατικής καρδιολογίας, Μονάδα Εντατικής Φροντίδας, με 8 κλίνες, καθώς και κλινική νοσηλείας 32 κλινών, στελεχωμένη από το ανάλογο ανθρώπινο δυναμικό και η οποία προσφέρει 24/7 υπηρεσίες πρωτογενούς αγγειοπλαστικής.

Η μονάδα Χειρουργικής Θώρακος και Καρδιάς αποτελείται από 4 Χειρουργικές Αίθουσες (εκ των οποίων η μια υβριδική), Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 22 κλινών και Κλινική νοσηλείας 32 κλινών. Τις υπηρεσίες τους προσφέρουν 7 Consultants Cardiothoracic Surgeons (συμπεριλαμβανόμενου εμού) εκτελώντας ετησίως 1250 μείζονες καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις και άλλες 250 μείζονες θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις.

Πέραν του προγράμματος των συνηθισμένων επεμβάσεων ενηλίκων, τρέχουν πρωτοποριακά σύγχρονα προγράμματα, όπως αυτό της ελάχιστα επεμβατικής καρδιοχειρουργικής (mini opcab, mini mitral surgery, mini aortic surgery), το πρόγραμμα ελάχιστα επεμβατικής θωρακοχειρουργικής (VATS resections), το πρόγραμμα TAVI (transfemoral και transapical approach), που τρέχει σε συνεργασία με την καρδιολογική κλινική, καθώς επίσης και το πρόγραμμα υβριδικής αντιμετώπισης των παθήσεων της αορτής, που τρέχει σε συνεργασία με την Αγγειοχειρουργική κλινική. Οι υπηρεσίες αιχμής που προσφέρει το Essex Cardiothoracic Centre, του έδωσαν τη δυνατότητα δημιουργίας ενός μεγάλου ερευνητικού portofolio συμμετέχοντας σε πολλές national (UK) και international trials. Θεωρώ εξαιρετική τιμή και αναγνώριση την θέση εργασίας μου στο κέντρο αυτό.