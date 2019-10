Ο νέος Τζέιμς Μποντ απέκτησε το διαφημιστικό του πόστερ

O Μποντ επιστρέφει…& η πρώτη επίσημη αφίσα για το νέο, πολυαναμενόμενο φιλμ που θα βγει σε λιγότερο από 6 μήνες από τώρα, στις 2 Απριλίου 2020 στην Ελλάδα σε διανομή της Tulip, είναι γεγονός και φυσικά έχει ως βασικό πρόσωπο τον γόη Τζέιμς Μποντ – Ντάνιελ Κρεγκ.

Το όνομα της καινούριας ταινία είναι ως γνωστόν «No Time to Die», είναι η τέταρτη στο κατασκοπικό franchise με τη λέξη «die» στον τίτλο, μετά τα «Live and Let Die» (1973), «Tomorrow Never Dies» (1997) και «Die Another Day» του 2002 ενώ και ο 51χρονος Εγγλέζος σταρ Ντάνιελ Κρεγκ υποδύεται για τελευταία φορά τον πράκτορα 007 ενώ έχουν προηγηθεί 4 ακόμη ταινίες με τον ίδιο πρωταγωνιστή, τα «Casino Royale» (2006), «Quantum of Solace» (2008), «Skyfall» (2012) όπου το υπέροχο και βραβευμένο με Όσκαρ τραγούδι είχε ερμηνεύσει η Αντέλ και «Spectre» το 2015.

Η ταινία «No Time to Die» αντιμετώπισε αρκετές δυσκολίες και απρόοπτα ενώ μετά την αποχώρηση του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Ντάνι Μπόιλ τελικά το φιλμ πέρασε στα χέρια του ικανότατου σκηνοθέτη Κάρι Φουκουνάγκα («True Detective», «Τζέιν Έιρ»), ο οποίος και καλείται να παραδώσει ένα αν μη τι άλλο εντυπωσιακό αποτέλεσμα στις κινηματογραφικές οθόνες τον ερχόμενο Απρίλιο.

Στη νέα ταινία, οι τοποθεσίες που επισκέπτεται ο Μποντ είναι η Τζαμάικα, η Νορβηγία, το Λονδίνο και η Ιταλία και παίζουν από τους παλιούς γνωστούς, οι Ρέιφ Φάινς, Ναόμι Χάρις, Λεά Σειντού, Μπεν Γουίσο και Ρόρι Κίνεαρ, ενώ τον κακό ως γνωστόν τον ερμήνευσε ο κάτοχος βραβείου Όσκαρ Ράμι Μάλεκ για το «Bohemian Rhapsody». Στην ταινία συμμετέχουν και νέα πρόσωπα όπως η Άνα ντε Άρμας, ο Μπίλι Μάγκνουσεν και η Λασάνα Λινς.

*Το φιλμ περιμένουμε να το δούμε και εδώ στην Πάτρα.