Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου

Φαρμακεία
Πάτρας
14:00 - 21:00 μμ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 312 - ΤΡΙΩΝ ΝΑΥΑΡΧΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΑΒ ΒΑΣΙΛ/ΛΟΣ (ΣΤΟΑ)
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΑΙΖΩΝΟΣ 38-40 - ΖΑΪΜΗ
ΚΩΣΤΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ
ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 26 - ΚΑΝΑΚΑΡΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 4 - ΑΘΗΝΩΝ (ΕΝΑΝΤΙ ΙΚΑ)
ΣΕΡΕΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ 140 (ΣΤΑΣΗ ΚΟΛΛΙΑ)
21:00 μμ - 02:00 πμ
ΖΕΡΔΕΛΗ ΕΥΑ
Ερμού & Κανακάρη
ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΠΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
02:00 πμ - πρωί
ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΠΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Δύμης
14:00-πρωί
ΡΙΧΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 22055
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Παραλίας
14:00-22:30
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 87 (ΤΣΑΟΥΣΗ) ΤΗΛ.: 2610 527.236
Βραχνεΐκων
14:00-17:00 & 17:00-21:00
ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 223 (ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ) ΤΗΛ.: 2610-670.691 & 6932281205
Ρίου
14:00-22:30
ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΙΟΝΙΟΥ 11 ΣΤΑΘΜΟΣ Ο.Σ.Ε. - ΡΙΟΝ ΤΗΛ.: 2610-992.419
Μεσσάτιδας
14:00-22:30
ΚΑΡΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Δημοκρατίας 102 Οβρυα - πλησίον ΑΒ Βασιλόπουλος ΤΗΛ. 2610-526.140
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Καλαβρύτων
14:00-22:30
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΣΥΓΓΡΟΥ 12 ΤΗΛ.: 26920-22.131
Νέου Ερινεού
14:00-17:00 & 17:00-21:00
ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-32.178 & 6947253467
Διευρυμένο ωράριο μετά από απαίτηση του Συνηγόρου του Πολίτη
Δευ. & Τετ. : 08.00 – 21.00
Τρι. – Πεμ. – Παρ. : ΩΡΑΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Σαβ. : 08.00 – 20.00
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΑΒ ΒΑΣΙΛ/ΛΟΣ (ΣΤΟΑ)