ΑΥΤΟ είναι το όνομα της νέας ταινίας του Τζέιμς Μποντ- Κάτι μας θυμίζει

Η 25η ταινία με τις περιπέτειες του διάσημου πράκτορα Τζέιμς Μποντ θα έχει τίτλο "No Time To Die", ανακοίνωσε σήμερα μέσω Twitter η ομάδα παραγωγής. Ο τίτλος της ταινίας θυμίζει άλλους τίτλους προηγούμενων ταινιών του Βρετανού πράκτωρα όπως το: Live and Let Die, Tomorrow never Dies και Die Another Day.

Ο νέος Τζέιμς Μποντ θα προβληθεί στις βρετανικές αίθουσες στις 3 Απριλίου και στις αμερικανικές στις 8 Απριλίου, διευκρίνισε η παραγωγή.

Γι' αυτό το 25ο επεισόδιο που σκηνοθέτησε ο Αμερικανός Κάρι Φουκουνάγκα, ο Βρετανός Ντάνιελ Κρεγκ ξαναφορά το σμόκιν του πράκτορα 007, ενώ ο βραβευμένος με 'Οσκαρ αμερικανός ηθοποιός Ράμι Μάλεκ υποδύεται τον κακό. Οι ηθοποιοί Ναόμι Χάρις και Λεά Σεϊντού εμφανίζονται επίσης μαζί με τον Μπεν Γουίσο.

Τα γυρίσματα έγειραν ανησυχίες μετά τον τραυματισμό στον αστράγαλο στα τέλη Μαΐου στη Τζαμάικα του Ντάνιελ Κρεγκ. Ο ηθοποιός εγχειρίστηκε και έμεινε σε ανάρρωση για δύο εβδομάδες, χωρίς ωστόσο να καθυστερήσει το χρονοδιάγραμμα της παραγωγής.

Στις αρχές του Ιουνίου, στα γυρίσματα μιας έκρηξης κοντά στο Λονδίνο είχε τραυματιστεί ελαφρά ένα μέλος της ομάδας έξω από το πλατό και είχαν προκληθεί ζημιές.

Τα γυρίσματα αναμένεται να συνεχιστούν τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο στη νότια Ιταλία.