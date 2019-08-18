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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 19 Αυγούστου

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 19 Αυγούστου
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ΚΗΔΕΙΕΣ

ΚΗΔΕΙΑ 

Την πολυαγαπημένη μας

ΒΙΟΛΕΤΤΑ χήρα ΚΩΝ. ΠΟΛΙΤΗ

ΕΤΩΝ 93

Κηδεύουμε τη Δευτέρα 19 - 08- 2019 και ώρα 11 πμ από τον Ιερό Ναό Αγ. Παρασκευής Α΄ Κοιμητηρίου Πατρών

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΛΙΤΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ, ΒΙΟΛΕΤΤΑ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ

 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΒΑΣΙΛΩ (χήρα) ΔΗΜ. ΜΑΚΡΗ

ΕΤΩΝ 109

Θανούσα κηδεύουμε την Κυριακή 18 Αυγούστου και ώρα 5 μ.μ. στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Πόρτες Αχαΐας

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΑΚΡΗ, ΣΤΑΥΡΟΣ & ΑΝΘΟΥΛΑ ΜΑΚΡΗ,  ΕΛΕΝΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΜΑΚΡΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ - ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Πάτρα

Λεωφόρος Βενιζέλου Ελευθερίου 3, Χαλκωματά, 262 22, τηλ. 6973794448.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΔΙΟΝΥΣΙΑ   ΠΕΤΡ. ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ

ΕΤΩΝ 91 

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ  19-8-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 Μ.Μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

 *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΧΗΡΑ) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 19/8/2019 & ΩΡΑ 10 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ.  Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:  ΣΤΑΥΡΟΣ & ΜΑΡΙΛΕΝΑ,ΜΠΕΤΤΥ

 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΝΙΚΗΤΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΑΡΗΣ 

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ                                           

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας

Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873

κιν 6932318103

fax 2610 340871

email [email protected]

 
 
 
 


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