Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 19 Αυγούστου

ΚΗΔΕΙΕΣ
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΒΙΟΛΕΤΤΑ χήρα ΚΩΝ. ΠΟΛΙΤΗ
ΕΤΩΝ 93
Κηδεύουμε τη Δευτέρα 19 - 08- 2019 και ώρα 11 πμ από τον Ιερό Ναό Αγ. Παρασκευής Α΄ Κοιμητηρίου Πατρών
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΛΙΤΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ, ΒΙΟΛΕΤΤΑ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΒΑΣΙΛΩ (χήρα) ΔΗΜ. ΜΑΚΡΗ
ΕΤΩΝ 109
Θανούσα κηδεύουμε την Κυριακή 18 Αυγούστου και ώρα 5 μ.μ. στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Πόρτες Αχαΐας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΑΚΡΗ, ΣΤΑΥΡΟΣ & ΑΝΘΟΥΛΑ ΜΑΚΡΗ, ΕΛΕΝΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΜΑΚΡΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ - ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Πάτρα
Λεωφόρος Βενιζέλου Ελευθερίου 3, Χαλκωματά, 262 22, τηλ. 6973794448.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΠΕΤΡ. ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ
ΕΤΩΝ 91
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 19-8-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 Μ.Μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΧΗΡΑ) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 19/8/2019 & ΩΡΑ 10 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΣΤΑΥΡΟΣ & ΜΑΡΙΛΕΝΑ,ΜΠΕΤΤΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΝΙΚΗΤΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΑΡΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
email [email protected]